scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 7 January 2026: धन का निवेश सोच-समझकर करें, आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त सकते हैं

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 7 January 2026: अपने कमजोरी या कमियों को दूसरों के सामने उजागर न करें. सामने वालों को अपने कार्यों में हस्तक्षेप न करने दें. दूसरों की सलाह सुनने का प्रयास करें. अपने निर्णय स्वविवेक से लें. दूसरों की बातों को ध्यान से सुने.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:- Nine of wands
स्थितियों से पलायन करना कभी भी जीवन में सफलता नहीं दिला सकता है. सामने आ रही परिस्थितियों का सामना मजबूती से करें. समस्या होने पर किसी अनुभवी की मदद लेना बेहतर रहेगा. यदि कार्यों में कुछ रुकावट आ रही है. तो उच्च अधिकारियों से सलाह मशवरा किया जा सकता है. हमेशा दूसरों से खुद को नीचा ना समझे. इससे आत्मविश्वास और मनोबल टूट सकता है.

इस समय हर कदम पर कुछ ना कुछ चुनौती सामने आ रही है. धैर्य और संयम के साथ कार्य करते हुए आगे का रास्ता सुगम हो जाएगा. अपने आसपास के वातावरण से सजग रहें. कुछ लोगों की पैनी दृष्टि ऊपर हो सकती है. कार्य को समय पर पूरा कीजिए. यदि मानसिक अस्वस्थता नजर आ रही है. तो मनोचिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

व्यवसाय में विरोधी ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं. अपने कमजोरी या कमियों को दूसरों के सामने उजागर न करें. सामने वालों को अपने कार्यों में हस्तक्षेप न करने दें. दूसरों की सलाह सुनने का प्रयास करें. अपने निर्णय स्वविवेक से लें. दूसरों की बातों को ध्यान से सुने. 

सम्बंधित ख़बरें

अचानक कुछ पैसा मिल सकता है, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है
रुके हुए कार्य धीमी गति से शुरू होंगे, पैसों की आवक अच्छी रहेगी
संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी मिल सकती है, अध्यात्मिक कार्यों में रुचि रहेगी
पैसों का लेनदेन सोच समझकर करें, जरूरत से ज्यादा कर्ज ना उठाएं
कार्य के समय पर पूरा करें, नौकरी में वेतन वृद्धि हो सकती है

स्वास्थ्य: खानपान का परहेज रखें. बीमारी में भी दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति: धन का निवेश सोच-समझकर करें. आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त सकते हैं. 

Advertisement

रिश्ते: ज्यादा होशियार लोगों से सावधान रहें. अपने करीबी लोगों के साथ परेशानी को साझा करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement