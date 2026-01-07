Makar Tarot Rashifal 7 January 2026: धन का निवेश सोच-समझकर करें, आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त सकते हैं

मकर (Capricorn):-

Cards:- Nine of wands

स्थितियों से पलायन करना कभी भी जीवन में सफलता नहीं दिला सकता है. सामने आ रही परिस्थितियों का सामना मजबूती से करें. समस्या होने पर किसी अनुभवी की मदद लेना बेहतर रहेगा. यदि कार्यों में कुछ रुकावट आ रही है. तो उच्च अधिकारियों से सलाह मशवरा किया जा सकता है. हमेशा दूसरों से खुद को नीचा ना समझे. इससे आत्मविश्वास और मनोबल टूट सकता है.

इस समय हर कदम पर कुछ ना कुछ चुनौती सामने आ रही है. धैर्य और संयम के साथ कार्य करते हुए आगे का रास्ता सुगम हो जाएगा. अपने आसपास के वातावरण से सजग रहें. कुछ लोगों की पैनी दृष्टि ऊपर हो सकती है. कार्य को समय पर पूरा कीजिए. यदि मानसिक अस्वस्थता नजर आ रही है. तो मनोचिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं.

व्यवसाय में विरोधी ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं. अपने कमजोरी या कमियों को दूसरों के सामने उजागर न करें. सामने वालों को अपने कार्यों में हस्तक्षेप न करने दें. दूसरों की सलाह सुनने का प्रयास करें. अपने निर्णय स्वविवेक से लें. दूसरों की बातों को ध्यान से सुने.

स्वास्थ्य: खानपान का परहेज रखें. बीमारी में भी दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: धन का निवेश सोच-समझकर करें. आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त सकते हैं.

रिश्ते: ज्यादा होशियार लोगों से सावधान रहें. अपने करीबी लोगों के साथ परेशानी को साझा करें.

