Makar Tarot Rashifal 2 December 2025: पुरस्कार से बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है, नई संपत्ति खरीद सकते हैं

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 2 December 2025: परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा की तैयारी कर सकते हैं. किसी आध्यात्मिक गुरु से हुई मुलाकात विचारों सकारात्मकता को बढ़ाएगी. सच्चाई का साथ देना आपके मान सम्मान को बढ़ा सकता है. 

मकर (Capricorn):-
Cards:- Wheel of Fortune 
अचानक से बहुत बड़े बदलाव सामने आते नजर आ रहे हैं. कार्य क्षेत्र में किसी बड़ी परियोजना में सहायक का पद प्राप्त हो सकता है. परिवार में नन्हे शिशु का आगमन होने की सूचना मिल सकती है. अभी तक जिन कठिन परिस्थितियों से जूझते आए हैं. उनसे बाहर निकालने में सहायता मिल सकती है. ऐसा महसूस होगा, जैसे आपकी सभी समस्याओं का समाधान एक चमत्कार की तरह मिल रहा है. आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है. ईश्वर पर आस्था और विश्वास पहले से अधिक बढ़ सकती है. अपनी कमियों और गलतियां को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं.

कार्यों को समय पर पूरा करेंगे. ऐसे कार्य, जो काफी समय से अटके हुए हैं. उनमें गति आ सकती है. जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव नजर आ रहे हैं. अतीत में किए गए अच्छे कर्मों के प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं. ऐसे लोग जिनसे विवाद बना हुआ था. वहां अब समझौता हो सकता है. पारिवारिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध पहले से बेहतर होंगे. परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा की तैयारी कर सकते हैं. किसी आध्यात्मिक गुरु से हुई मुलाकात विचारों सकारात्मकता को बढ़ाएगी. सच्चाई का साथ देना आपके मान सम्मान को बढ़ा सकता है. 

स्वास्थ्य: पुरानी बीमारी से निजात मिल सकती है. त्वचा संबंधी किसी समस्या का समाधान हो सकता है. 

आर्थिक स्थिति: अचानक से पुरस्कार से बड़ी धनराशि प्राप्त हो सकती है. इस धनराशि का उपयोग किसी संपत्ति को खरीदने में कर सकते हैं. 

रिश्ते: गलत लोगों का साथ जीवन में परेशानी ला सकता है. ऐसे लोगों से दूर रहें. 

---- समाप्त ----
