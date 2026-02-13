scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kark Tarot Rashifal 13 February 2026: कर्क राशि वाले व्यवहार में रखें धैर्य और संयम, किसी के साथ अपशब्दों का ना करें प्रयोग

Aaj ka Kark (Cancer) Tarot Card Horoscope, 13 February 2026: मानसिक स्पष्टता के लिए भ्रम और निराशा से बचने की कोशिश करें. आप जीवन की परेशानियों को अपने संगी के साथ साझा कर सकते हैं.  इस स्थिति में सामने वाले पर विश्वास बनाए रखें.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क (Cancer):-
Cards:- Two of swords

क्षणिक गुस्सा विवाद और दुर्भावना की वजह बन सकता है. परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत चिंता की वजह बन सकती है. पिता का खराब व्यवहार नाराज कर सकता है. लेकिन हालात को नियंत्रण में रखने के लिए शांत रहिए.  इस समय विवाद को बढ़ाने ना दें.  विचारों को संतुलित करने का प्रयास करें.  व्यर्थ की बातों को लेकर कार्यों में परेशानी ना आने दे.  मानसिक स्पष्टता के लिए भ्रम और निराशा से बचने की कोशिश करें. आप जीवन की परेशानियों को अपने संगी के साथ साझा कर सकते हैं.  इस स्थिति में सामने वाले पर विश्वास बनाए रखें.  कैसी भी स्थिति में घिरे हुए हो.  ईश्वर पर आस्था और विश्वास हमेशा बनाए रखें.  जीवन को संतुलित करने का प्रयास करें.  धैर्य और संयम के साथ कार्यों को पूरा कर सकते हैं.  जल्द ही कुछ बाधाओं  का सामना करना पड़ सकता है. रिश्ते में अधूरापन महसूस कर सकते हैं.  इस अधूरेपन को कम करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे. जिन कार्यों को पूरा करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं उन्हें थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. जल्दबाजी के कारण पैर में मोच आ सकती है. 

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशि वाले भावनात्मक पक्ष मजबूत रखेंगे, विविध विषयों में परिणाम मिश्रित रहेगा
वृषभ राशि वाले पाएंगे पद-प्रतिष्ठा, योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे
शुक्रवार के दिन मेष राशि वाले पेशेवर मामलों में गति लाएंगे, सबके प्रति रखेंगे आदरभाव
मीन राशि वाले चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी
कुंभ राशि वाले खुद के विचारों पर करें विश्वास, धार्मिक कार्यों में बढ़चढ़ लेंगे भाग

आर्थिक स्थिति: बिना लिखा पढ़ी के किसी को उधार ना दें.  इससे सामने वाले पर पैसा वापस करने का दवाब बना रहता है. 

रिश्ते:  वाणी को नियंत्रण में रखें.  गुस्से में सामने वाले को भला बुरा कह सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement