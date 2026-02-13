Kark Tarot Rashifal 13 February 2026: कर्क राशि वाले व्यवहार में रखें धैर्य और संयम, किसी के साथ अपशब्दों का ना करें प्रयोग

कर्क (Cancer):-

क्षणिक गुस्सा विवाद और दुर्भावना की वजह बन सकता है. परिवार की किसी महिला सदस्य की सेहत चिंता की वजह बन सकती है. पिता का खराब व्यवहार नाराज कर सकता है. लेकिन हालात को नियंत्रण में रखने के लिए शांत रहिए. इस समय विवाद को बढ़ाने ना दें. विचारों को संतुलित करने का प्रयास करें. व्यर्थ की बातों को लेकर कार्यों में परेशानी ना आने दे. मानसिक स्पष्टता के लिए भ्रम और निराशा से बचने की कोशिश करें. आप जीवन की परेशानियों को अपने संगी के साथ साझा कर सकते हैं. इस स्थिति में सामने वाले पर विश्वास बनाए रखें. कैसी भी स्थिति में घिरे हुए हो. ईश्वर पर आस्था और विश्वास हमेशा बनाए रखें. जीवन को संतुलित करने का प्रयास करें. धैर्य और संयम के साथ कार्यों को पूरा कर सकते हैं. जल्द ही कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. रिश्ते में अधूरापन महसूस कर सकते हैं. इस अधूरेपन को कम करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे. जिन कार्यों को पूरा करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं उन्हें थोड़े समय के लिए रोक सकते हैं.

स्वास्थ्य: बड़े बुजुर्ग की तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. जल्दबाजी के कारण पैर में मोच आ सकती है.

आर्थिक स्थिति: बिना लिखा पढ़ी के किसी को उधार ना दें. इससे सामने वाले पर पैसा वापस करने का दवाब बना रहता है.

रिश्ते: वाणी को नियंत्रण में रखें. गुस्से में सामने वाले को भला बुरा कह सकते हैं.

