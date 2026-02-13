आज 13 फ़रवरी 2026 कर्क राशिफल: अतिउत्साह में न आएं, मनोबल बढ़ाए रहें

कर्क - कर्मठता को बढ़ावा मिलेगा. परिश्रम और सूझबूझ से कार्य करेंगे. निरंतरता पर फोकस होगा. विविध प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे. प्रतिभा कौशल से निज पक्ष में प्रबल बनाए रखेंगे. पेशेवर संबंधां को आगे बढ़ाएंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. समय सीमा का पालन बनाए रखें. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. बजट से चलें. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन रखें. भेंटवार्ता में नियंत्रण से काम लें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में संकोच रहेगा. पेशेवर मामलों में संतुलन बढाएं. कार्यक्षेत्र में नियम व तथ्यों पर जोर रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखेंगे. सेवा़़क्षेत्र में अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- योजनागत कार्य गति लेंगे. लेनदेन में अतिरिक्त सतर्कता बरतें. चूक की स्थिति से बचें. खर्च व निवेश पर ध्यान दें. बजट बढ़ सकता है. पेशेवर मामलों में गति आएगी. आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें.



प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में पहल करने से बचेंगे. मन की बात कहने में धैर्य दिखाएंगे. भेंटवार्ता में सावधानी बढ़ाए रहेंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. मन के मामलों को संतुलित रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. प्रेम प्रसंगों में पहल से बचेंगे. अपनों का सम्मान रखें. अन्य भावनाओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य मनोबल- आलोचना व लापरवाही से बचें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें. रोग उभर सकते हैं. अतिउत्साह में न आएं. मनोबल बढ़ाए रहें.

शुभ अंक : 2 4 6 7

शुभ रंग : चांदी समान

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. निश्चित समय पर कार्य करें.

---- समाप्त ----