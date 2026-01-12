आज 12 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: मन की बात अपनों से कहेंंगे, अपनों की सीख सलाह से चलेंगे

कर्क - करियर व्यापार पर फोकस बना रहेगा. व्यवस्था व प्रबंधन में संवार बनाए रखेंगे. रहन सहन भव्य बना रहेगा. नीति नियम से चलेंगे. सक्रियता सतर्कता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में गति बनाए रखेंगे. व्यवहार पर फोकस रखेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. घर में हर्ष आनंद रह़ेगा. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. संबंधों में सकारात्मक बढ़ेगी. प्रशासनिक प्रयास गति पाएंगे. अपनों को आदर सम्मान दें. धैर्य धर्म का पालन रखेंगे. संबंधों को मजबूती मिलेगी.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी मामले संवार पाएंगे. योग्यता से उचित जगह बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. अफवाह से बचेंग. कला कौशल पर जोर रहेगा. आर्थिक कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. जिद व अहंकार में न आएं.

और पढ़ें



धन संपत्ति- नए वाहन व भवन की अभिलाषा पूरी होगी. विविध मामले पक्ष में हल होंगे. अतिउत्साह और जल्दबाजी में निर्णय न लें. व्यवस्था में रुचि बढ़ाएंगे. भौतिक वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे. प्रबंधकीय मामले लाभप्रद रहेंगे.



प्रेम मैत्री- चर्चा संवाद का स्तर बेहतर रहेगा . अपनों से मधुर व्यवहार बनाए रखेंगे. प्रियजनां से भेंट में रुचि रहेगी. भावनात्मक प्रदर्शन सामान्य बना रहेगा. मन की बात अपनों से कहेंंगे. अपनों की सीख सलाह से चलेंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. भावुकता में आने से बचेंगे



स्वास्थ्य मनोबल- खानपान भव्य रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. अनुशासन बढ़ाएं. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. मनोबल बढ़ा रहेगा.



शुभ अंक : 2 3 5 और 8

शुभ रंग : गुलाबी

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की पूजा वंदना करें. ओम्् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. जिद से बचें.

---- समाप्त ----