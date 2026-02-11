scorecardresearch
 
आज 11 फ़रवरी 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले व्यवहार में रखें धैर्य और संयम, किसी के साथ अपशब्दों का ना करें प्रयोग

Aaj ka Kark Rashifal 11 February 2026, Cancer Horoscope Today: करियर पर फोकस बनाए रखेंगे. लेनदेन पर नियंत्रण रहेगा. लिखापढ़ी में स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक पक्ष प्रभावी रहेगा. रुटीन संवारेंगे. बैंकिंग मामले गति लेंगे.

कर्क - आर्थिक बल पाएगी. मित्रों के साथ साझा प्रयासों में सहजता गति देंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. महत्व के कार्य गति पाएंगे. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसरों का लाभ उठाएंगे. सफलता एवं लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था को मजबूत बनाए रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- प्रतिभा में वृद्धि होगी. पेशेवर अच्छा प्रदर्शन करेंगे. कामकाजी तथ्यों पर ध्यान देंगे. व्यापार में तेजी बनी रहेगी. विविध मामलों सक्रियता रखेंगे. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ ऊंचा बना रहेगा. करियर पर फोकस बनाए रखेंगे. लेनदेन पर नियंत्रण रहेगा. लिखापढ़ी में स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक पक्ष प्रभावी रहेगा. रुटीन संवारेंगे. बैंकिंग मामले गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष सुखद बना रहेगा. भावनात्मक संवाद में प्रभावशाली रहेंगे. मित्रता मजबूत रहेगी. समकक्षों का साथ पाएंगे. मन के मामले सकारात्मक बनेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. वचन निभाएं. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. बहस से बचें.

स्वास्थ्य मनोबल- कौशल में बेहतर रहेंगे. व्यक्तित्व को बल मिलेगा. योग्यता से राह बनाने में आगे रहेंगे. बौद्धिक प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 2, 5 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : सिद्धी विनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. मित्र संबंध निभाएं

