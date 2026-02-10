scorecardresearch
 
आज 10 फ़रवरी 2026 कर्क राशिफल: कर्क राशि वालों के स्वजनों से मतभेद होंगे दूर, साख सम्मान बनाए रखेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 10 February 2026, Cancer Horoscope Today: कामकाजी मामलों में खरे उतरेंगे. सूझबूझ से नियम बनाएंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां सकारात्मक रहेंगी. व्यर्थ प्रतिक्रिया से बचेंगे. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा.

कर्क - सुखपूर्वक जीवन की गति को आगे बढ़ाएंगे. मित्रों के साथयादें ताजा करेंगे. कामकाजी मामलों में खरे उतरेंगे. सूझबूझ से नियम बनाएंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. स्थितियां सकारात्मक रहेंगी. व्यर्थ प्रतिक्रिया से बचेंगे. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. साझा भावना बढ़ी रहेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- प्रतियोगी अच्छा करेंगे. पेशेवर गतिविधियों में उचित जगह बनाए रखेंगे. व्यवस्था मजबूत बनाएंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. करियर कारोबार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. शुभ समाचार साझा करेंगंत्रे.

धन संपत्ति- आर्थिकी संवारेंगे. लक्ष्य पर फोकस होगा. वांछित जगह बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में सक्रियता बढे़गी. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. विभिन्न कार्य आगे बढ़ाएंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. लाभ में वृद्धि रहेगी.

प्रेम मैत्री- रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. संबंध निभाने में आगे रहेंगे. मन के मामले पक्ष में बनेंगे. भावनात्मक विषयों में अनुभवियों से सलाह लेंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ा रहेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उच्च प्रदर्शन रहेगा. मनोबल बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. नपातुला जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. खानपान पर संवार पाएगा.

शुभ अंक : 1, 2, 4 और 9

शुभ रंग : गुलाबी लाल

आज का उपाय :  महाबली और ज्ञानियों में अग्रणी हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं.लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सलाहकार रखें.

