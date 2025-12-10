आज 10 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: कर्क राशि वाले कामकाज में अपेक्षित परिणाम पाएंगे, आर्थिक संपन्नता करेंगे हासिल

कर्क - रक्त संबंधों में प्रेम स्नेह और आदर का भाव बढ़ा रहेगा. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. व्यर्थ आरोप-प्रत्यारोप से बचेंगे. वाद विवादों को दूर करने में सफल होंगे. घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. अपनों के साथ उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. जीवन स्तर ऊंचा बनाए रखेंगे. जीवन स्तर संवारने की भावना बल पाएगी. रिश्तों में मजबूती आएगी. पारिवारिक मामलों में बड़प्पन बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में सहज सतर्कता बढ़़ाएंगे. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. संकोच कम होगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- प्रभावपूर्ण परिस्थितियां व्यापार को बढ़ाएंगे. कामकाज में अपेक्षित परिणाम पाएंगे. विविध प्रयास बेहतर होंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर बेहतर बना रहेगा. विविध मामलों को गति देंगे. सभी सहयोग रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक सपंन्नता को बढ़ावा मिलेगा. वित्तीय पक्ष की मजबूती बनी रहेगी. बचत के उत्साहित रहेंगे. संग्रह संरक्षण प्रयास बढ़ेंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. अनुबंध पक्ष में बनेंगे. लाभ बेहतर रहेंगे. हितवृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- भव्यता व साज संवार से अपनों को प्रभावित करेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. घर आए का यथायोग्य सत्कार करेंगे. परिजनों से सानिध्य रहेगा. संबंधों में शुभता रहेगी. प्रियजनों से खुशियां साझा करेंगे. सुखद वार्ता के संयोग बनेंगे. सुखद चर्चा के अवसर रहेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में सहज रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढे़गा. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. दिनचर्या नियमित रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेगा. जिद में न आएं. विपक्षी शांत रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 2 4 और 5

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान और मोदक चढ़ाएं. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. आदरभाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----