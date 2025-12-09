आज 9 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: धनधान्य संवरेगा, आय के नए स्त्रोत बनेंगे

कर्क - रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. नवाचार पर फोकस बनाए रखेंगे. पेशेवर कार्योंं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. लाभ प्रतिशत अपेक्षित बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा और साख में वृद्धि होगी. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. साख सम्मान बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफल होंगे. विभिन्न प्रयासों में तेजी बनाए रहेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर गति पाएगा. व्यापार में इच्छित सफलता मिलेगी. पैतृक मामले पक्ष में बनेंगे. निसंकोच सक्रियता बनाए रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा. अनुकूल वातावरण का लाभ लेंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. कारोबारी स्तर पर बड़ा सोचेंगे. प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. उच्च उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं. धनधान्य संवरेगा. आय के नए स्त्रोत बनेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. रिश्ते निभाने की सोच रहेगी. चहुंओर शुभता रहेगी. भावनात्मक संबधों में करीबी आएगी. प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह व सहयोग बनाए रखेंगे. साझा भावना रखें्रगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सक्रियता बढी रहेगी. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. रहन सहन संवरेगा. व्यवहार प्रभावशाली रहेंगे. उचित निर्णय ले सकेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 2 3 और 9

Advertisement

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. रुटीन संवारें.

---- समाप्त ----