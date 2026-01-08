scorecardresearch
 
आज 8 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: आयोजन से जुड़ेंगे, अतिथि आगमन बना रहेगा

Aaj ka Kark Rashifal 8 January 2026, Cancer Horoscope Today: पेशेवर भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. लंबित प्रयास पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठों के सहयोग से करियर संवरेगा.विभिन्न मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे

कर्क - जीवनशैली संवार पर रहेगी. परिवार में समय देंगे. निजी गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. व्यक्तिगत संवाद पर जोर रहेगा. कार्य व्यापार में अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान देंगे. अपनों का साथ विश्वास मनोबल बढ़ाएगा. घर परिवार में आनंद रहेगा. धनधान्य विषयों के प्रति रुचि बढ़ाएंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. सुखद वातावरण का लाभ उठाएंगे. समय संवार पर बना रहेगा. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज बेहतर बना रहेगा. पेशेवर भेंटवार्ता में सहज रहेंगे. लंबित प्रयास पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठों के सहयोग से करियर संवरेगा. विभिन्न मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

धन संपत्ति- लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे. कार्योंं को बल मिलेगा. योजनाओं व लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. बचत एवं बैंकिंग पर जोर रखेगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. विस्तार के मामले गति लेंगे. लंबित मामले गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध सुखप्रद रहेंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. सभी का आदर सम्मान रखेंगे. स्वजनों से नजदीकी रहेगीं. शुभता का वातावरण रहेगा. अपनों संग श्रेष्ठ समय बिताएंगे. संबंधियों से करीबी बढ़ेगी. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था पर फोकस रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. वरिष्ठों से भेंट होगी. निजी कार्योंं को गति देंगे. सेहत संवरेगी.

शुभ अंक : 1 2 3 8

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. लाल पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. जिम्मेदार बनें.

---- समाप्त ----
