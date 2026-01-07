आज 7 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: बुधवार के दिन कर्क राशि वाले कामकाज में उठाएंगे लाभ, संपत्ति के मामले रहेंगे बेहतर

कर्क - पैतृक कारोबार में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण चर्चाओं में इच्छित परिणाम बनेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन को संवारेंगे. आकर्षक प्रस्तावों के मिलने की संभावना है. जिम्मेदारों से मेलजोल के विविध अवसर बने रहेंगे. अच्छे होस्ट बने रहेंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. घर में अतिथि आएंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सकारात्मकता और सफलता से उत्साहित रहेंगे. संग्रह संरक्षण में प्रभावी रहेंगे. परिजनों का भरोसा बनाए रखेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में संबंधों का लाभ उठाएंगे. विभिन्न योजनाओं में गति बनाए रखेंगे. निसंकोच आगे बढेंगे. बड़प्पन की सोच रखेंगे. सकारात्मक वातावरण में वृद्धि होगी. कार्य व्यापार अपेक्षा के अनुरूप रहेगा.

धन संपत्ति- बचत की कोशिशें सफल होंगी. धनधान्य में बढ़त रहेगी. परंपरागत व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे. वचन वादा पूरा करेंगे. बैंकिंग में रुचि बढ़ेगी. सुख वैभव में वृदिध होगी. जीत पर जोर रहेगा. संपत्ति के मामले बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में उत्सव सा माहौल रहेगा. स्वजनों संग सुखद समय बिताएंगे. निजी संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम में मधुरता बढ़ेगी. भव्य आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्था पर फोकस बनाए रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 2, 5, 7 और 9

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : देवताओं में अग्रपूज्य एवं बुद्धि और समृद्धि के दाता सिद्धीविनायक भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. साज संवार रखें.

---- समाप्त ----