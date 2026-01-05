आज 5 जनवरी 2026 कर्क राशिफल: विविध प्रयास गति लेंगे, व्यापार बेहतर बना रहेगा

कर्क - रचनात्मकता व नवाचार में रुचि दिखाएंगे. समय श्रेष्ठ प्रभाव का बना हुआ है. घर में सुख के क्षण निर्मित होंगे. नवीन विषयों में समय देंगे. कामकाज में तेजी दिखाएंगे. कला कौशल के प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. अपनों को सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. विनम्र व मधुर व्यवहार रहेगा. यात्रा संभव है. बड़प्पन से काम लेंगे. सीख सलाह बनाए रहेंगे. महत्पूर्ण निर्णय लेंगे. करीबियों का सहयोग पाएंगे. संवाद में सहजता से रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - करियर में अवसर बढ़ेंगे. चहुंओर अनुकूलता बनी रहेगी. सृजनात्मकता पर जोर रखेंगे. लक्ष्योन्मुख बने रहेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. विविध प्रयास गति लेंगे. व्यापार बेहतर बना रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ संवार पर बना रहेगा. आर्थिक लेनदेन में धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. परस्पर सहयोग बना रहेगा. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में सबके साथ खुशियां बांटेंगे. व्यक्तिगत चर्चा में समय देंगे. सबके हित का भाव रहेगा. परिजन प्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्ते निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक विषयों में सहज होंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. तेजी बनाए रखेंगे. सेहत संबंधी अवरोध दूर होंगे.

शुभ अंक : 2 5 7

शुभ रंग : हल्का गुलाबी

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की सपरिवार पूजा व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. नया सोचें.

