scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 5 फ़रवरी 2026 कर्क राशिफल: शुभ सूचनाएं मिलेंगी, दान धर्म और सहकार बढ़ाएं

Aaj ka Kark Rashifal 5 February 2026, Cancer Horoscope Today: पेशेवरता पर जोर होगा. साहस पराक्रम से जगह बनाएंगे. कामकाजी पक्ष मजबूत रहेगा. विविध प्रयासों में सहकारिता व सामंजस्य से लक्ष्य साधेंगे. टीम भावना पर जोर रहेगा. यात्रा की संभावना बनेगी.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क - कारोबारी विस्तार के प्रयासों को बल मिलेगा. व्यावसायिक लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा. चर्चा संवाद में विनय-विवेक बनाए रखेंगे. सकारात्मक स्थिति का लाभ उठाएंगे. करीबियों व परिजनों के साथ समय साझा करेंगे. महत्वपूर्ण कार्यां में सक्रियता रखेंगे. सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. दान धर्म और सहकार बढ़ाएंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से परस्पर भाईचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता पर जोर होगा. साहस पराक्रम से जगह बनाएंगे. कामकाजी पक्ष मजबूत रहेगा. विविध प्रयासों में सहकारिता व सामंजस्य से लक्ष्य साधेंगे. टीम भावना पर जोर रहेगा. यात्रा की संभावना बनेगी.

धन संपत्ति- लेनदेन में आपसी विश्वास को महत्व देंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. शुभ सूचनाएं पाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करने कोशिश होगी.

सम्बंधित ख़बरें

Cancer zodiac: mental state will improve and career success expected
कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
आपका सम्मान और बढ़ेगा, सरकारी काम बनेंगे
जिम्मेदारी का भाव रहेगा, रक्त संबंध संवारेंगे
Cancer zodiac health improvement and financial gains
कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
कर्क: धन लाभ के रास्ते खुलेंगे, कुछ नया सीखने का मन बनेगा

प्रेम मैत्री- घर का माहौल सुखद रहेगा. सब से तालमेल बनाए रखेंगे. परिचितों व मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. रिश्तों को संवार मिलेगी. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह से भरे रहेंगे. मन की बात रख पाएंगे. बड़प्पन का भाव बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह से आगे बढ़ेंगे. दिनचर्या नियमित बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 8 4 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : जगत के स्वामी श्रीहरि भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. पीली वस्तुएं दान दें. सहकार बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement