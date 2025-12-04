scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 4 दिसंबर 2025 कर्क राशिफल: उचित अवसर पर पक्ष रखेंगे, पेशेवरता व पहल बढ़ाएंगे

Aaj ka Kark Rashifal 4 December 2025, Cancer Horoscope Today: महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन व उत्साह से काम लेंगे. समझौते पक्ष में बनेंगे. उचित अवसर पर पक्ष रखेंगे. पेशेवरता व पहल बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
cancer horoscope
cancer horoscope

कर्क- वाणिज्यिक कार्यों को बल मिलेगा. विस्तार के मामले गति लेंगे. नेतृत्व संवारने में सफल रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि बनी रहेगी. नवीन प्रयास बल पाएंगे. अपनों का साथ मनोबल बढ़ाएगा. इच्छित भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे. एक से अधिक स्त्रोतों से आय संभव है. प्रबंधन अच्छा रहेगा. घर परिवार में आनंद रहेगा. आर्थिक विषयों के प्रति रुचि बढ़ाएंगे. कामकाज में अनुकूलता रहेगी. मित्रों के साथ सुखद क्षण बांटेंगे. सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- लाभ एवं व्यापार संवार पर बना रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य संवार पाएंगे. अनुशासन व उत्साह से काम लेंगे. समझौते पक्ष में बनेंगे. उचित अवसर पर पक्ष रखेंगे. पेशेवरता व पहल बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय प्रयासों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. व्यवस्था का अनुसरण करेंगे. धन संपत्ति पर फोकस बना रहेगा. करीबियों का सहयोग पाएंगे. बचत के प्रयासों को बल मिलेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Cancer zodiac sign daily horoscope prediction
कर्क राशि वालों के लिए आज कैसा रहेगा दिन?  
कर्क राशि वालों के प्रशासनिक कार्य संवरेंगे, उम्मीद से ज्यादा लाभ बनेंगे 
कर्क: नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे 
kark rashi career and financial update with hanuman chalisa benefits
कर्क राशि वालों के लिए आज क्या खास? 
कर्क राशि वालों को मिलेंगी बड़ी जिम्मेदारियां, विविध प्रयासों को बढ़ाएंगे 

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे. मित्रों को साथ सहयोग मिलेगा. भावनात्मक संबंधों में सहज होंगे. निजी संबंधों में शुभता का संचार रहेगा. उत्साह से बात रखेंगे. चर्चा संवाद में सजग रहेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- दिखावे से बचेंगे. खानपान आकर्षक होगा. उत्साह बढ़ेगा. मनोबल से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य संवरेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

शुभ अंक : 2 3 7

Advertisement

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. आलस्य से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement