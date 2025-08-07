आज 7 अगस्त 2025 का कर्क राशिफल (Cancer Horoscope): कर्क वाले सेहत की अनदेखी से बचें, खानपान में भी सात्विकता रखें

Cancer/Kark rashi, Aaj Ka Rashifal- पेशेवरों के साथ बेहतर तालमेल से आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा. भूलचूक की स्थिति में कामकाजी अवरोध बढ़ सकते हैं. वादा पूरा करने का प्रयास रखेंगे. कामकाज में धैर्य व धर्म का परिचय देंगे. हल्की बातों को अनदेखा करेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा. रुटीन संवारेंगे. आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाएं. विपक्षियों पर दबाव बढ़ाएंगे. आर्थिक लेनदेन पर फोकस होगा. बैंक लोन के कार्य बनेंगे. उधार से बचें. बहकावे में न आएं. लोभ प्रलोभन त्यागें.

नौकरी व्यवसाय- कार्मिक प्रबंधन पर जोर देंगे. पेशेवर कार्यगति को व्यवस्थित बनाए रखेंगे. साथीगण सहयोगी होंगे. उधार बढ़ाने से बचें. सेवाक्षेत्र में परिणाम संवरेंगे. वार्ताओं में उतावली न करें.

धन संपत्ति- अपनी बात पर न बने रहने वाले लोगों से दूरी रखें. वित्तीय मामलों में नियंत्रित गतिविधि रखें. व्यवस्था एवं निवेश में सजगता बनाए रहें. व्यापार में रुटीन वृद्धि बनी रहेगी.

प्रेम मैत्री- अन्य की खुशी बढ़ाने के प्रयास में स्वाभिमान से समझौता न करें. भावनात्मक दबाव में न आएं. प्रेम स्नेह में धैर्य और सहजता बढ़ाएं. चर्चा संवाद में आवेश में नहीं आएं. संबंधों में भरोसा बनाए रखें. सहज भेंट के अवसर बनेंगे. भावुकता पर अंकुश रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- शारीरिक विषय प्रभावित रह सकते हैं. अनुशासन बनाए रखेंगे. मौसमी सावधानियों को बनाए रखें. साहस व संतुलन से काम लें. स्वयं पर ध्यान दें.

Advertisement

शुभ अंक : 2 3 6 7

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : अखिल विश्व के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु और यश वैभव की दात्री मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. तर्क पर बल दें.

---- समाप्त ----