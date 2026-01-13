Mesh Tarot Rashifal 13 January 2026: धैर्य और संयम बनाए रखें, प्राथमिकता तय करें.

1.मेष(Aries):-

Cards:- Five of cups

जीवनसाथी गुस्से में झूठे आरोप लगा सकता है.जिससे परिवार में छवि बिगाड़ सकती है.इस बात से मन काफी विचलित हो सकता है.जिससे अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.एकाग्रता की कमी से विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है.उच्च अधिकारी द्वारा कही कोई ऐसी बात जो शर्मिंदा कर दे.इससे मन में तनाव बढ़ सकता है.इस तनाव से दूर जाने के लिए किसी मित्र से सलाह ले सकते है.किसी से कोई वादा न करें.और करने पर पूरा जरूर करें.कोई विरोधी किसी करीबी के प्रति भड़का सकता है.

उसकी बातों को अनसुना करें.नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है.नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती है.इस समय धैर्य और संयम बनाए.कार्यों में सफलता आती नजर आएगी.किसी से विवाद न करें.यदि कोई पुराना विवाद चला आ रहा है.तो उसको खत्म करें.

स्वास्थ्य: कार्य के साथ विश्राम के लिए भी समय निकले.अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: आय और व्यय में संतुलन बनाएं.खर्चों की प्राथमिकता तय करें.



रिश्ते: माता से किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है.इससे मन उदास हो सकता है.

