scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 13 February 2026: शुक्रवार के दिन मेष राशि वाले पेशेवर मामलों में गति लाएंगे, सबके प्रति रखेंगे आदरभाव

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 13 February 2026: जीवनसाथी के गर्भवती होने की सूचना पूरे परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बना देगी.  कार्यों में सुधार ला सकते हैं. कार्य शैली में परिवर्तन करेंगे.  पुरानी गलतियों को ना दोहराएं.  

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:- Six of wands 

परेशानियों से बाहर निकालने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं. बार-बार कार्यों में आ रही रुकावट का समाधान ढूंढेंगे. उच्च अधिकारी के साथ कुछ नई योजनाओं के बारे में बातचीत हो सकती है. व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद ना करें.  बेवजह लोगों से विवाद ना बढ़ाएं.  किसी पुराने रोग से मुक्ति मिल सकती है.  रिश्तो की मधुरता विश्वास पर निर्भर करती है. दूसरों को शक करने की वजह ना दें.  परिवार के साथ समस्याओं को साझा करें. उन्हें छुपाने से परेशानियों का समाधान खोजने में मुश्किल होगी. सब साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं. मित्र के विवाह की तैयारी में भाग लेंगे.  जल्द ही कई पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है.  जीवनसाथी के गर्भवती होने की सूचना पूरे परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बना देगी.  कार्यों में सुधार ला सकते हैं. कार्य शैली में परिवर्तन करेंगे.  पुरानी गलतियों को ना दोहराएं.  दूसरों के कार्यों में दखलअंदाजी ना करें.  बिना मांगे सामने वाले को सलाह ना दें. किसी भी  कार्य की सफलता कई लोगों के सहयोग से प्राप्त होती हैं. सामने वाले लोगों को उनके सहयोग का श्रेय अवश्य दें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: खानपान में सुधार लाएं. बाहर की खुली चीजों का सेवन बीमार बना सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

वृषभ राशि वाले पाएंगे पद-प्रतिष्ठा, योग्यता के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे
मीन राशि वाले चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी
कुंभ राशि वाले खुद के विचारों पर करें विश्वास, धार्मिक कार्यों में बढ़चढ़ लेंगे भाग
मकर राशि वाले फिजूलखर्ची से रहें सावधान, दूसरों की कमियों का ना उड़ाएं मजाक
धनु राशि वाले नए विचारों पर देंगे ध्यान, रिश्तों में पैदा हो सकती है गलतफहमी

आर्थिक स्थिति: किसी नए व्यक्ति के साथ किसी योजना में धन निवेश कर सकते है. जल्द ही अच्छा लाभ होने की उम्मीद कर सकते है. 

रिश्ते: बहन के साथ बड़ा विवाद हो सकता है. जिसके चलते उसके साथ दूरी बना सकते है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement