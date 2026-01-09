scorecardresearch
 
Mesh Tarot Rashifal 9 January 2026: करीबी के साथ समय बिताएंगे, नई नौकरी मिल सकती है

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 9 January 2026: विचारों में नकारात्मकता बढ़ सकती है.अपनी गलतियों से सबक लें.किसी करीबी व्यक्ति के चेहरे पर पड़ा सच्चाई का नकाब उतर सकता है.

aries horoscope
1.मेष (Aries):-

Cards:- Seven of Pentacles

कार्य क्षेत्र में अपनी पहचान सुधरने की कोशिश करें.कार्यों का प्रतिफल संतुष्टि नहीं दे रहा है.पूर्व में किए कार्यों का पूर्वावलोकन कर गलतियों को समझने की चेष्टा करें. पुरानी यादें परेशान कर सकती है.बार-बार किन्हीं परिस्थितियों का दोहराव जीवन में असंतोष ला सकता है.विचारों में नकारात्मकता बढ़ सकती है.अपनी गलतियों से सबक लें.किसी करीबी व्यक्ति के चेहरे पर पड़ा सच्चाई का नकाब उतर सकता है.

इस मन को बड़ा घक्का लग सकता है.आस पास की परिस्थितियों से सावधान रहें.कार्य क्षेत्र में बढ़ती राजनीति से हुए असंतोष के चलते नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं.जिसमें आप मनचाहा वेतन प्राप्त कर पाएंगे.समय-समय पर अपने कार्यों का अवलोकन करना बेहतर रहेगा.परिवार को समय दें.कार्य की व्यस्तता के चलते जरूरी जिम्मेदारियों को अनदेखा न करें.समय रहते कुछ बड़े कार्यों को पूरा करना आपकी स्थिति को ओर मजबूती दे सकता है.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव से मानसिक स्थिति गड़बड़ा सकती है.शांत और संयमित रहने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने के लिए नए अवसर प्राप्त कर सकते है.जो आर्थिक लाभ में वृद्धि करेंगे.

रिश्ते:पूर्व के अत्यंत करीबी व्यक्ति के साथ समय बिताएंगे. इस समय दोनों अतीत की यादों को ताजा कर सकते है.

---- समाप्त ----
