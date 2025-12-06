scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mesh Tarot Rashifal 6 December 2025: अधूरे काम पूरे होंगे, जीवन में संतुलन आएगा

Aaj ka Mesh (Aries) Tarot Card Horoscope, 6 December 2025: अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे.नए व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है.ये समय विवाद में पड़ने के लिए प्रतिकूल है.वाणी पर काबू रखें.क्रोधित न हों.

Advertisement
X
aries horoscope
aries horoscope

मेष (Aries):-
Cards:-Seven of wands 
कार्य की अधिकता रहेगी.भाग्य पर निर्भर न रहे.अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें.धन का सदुपयोग करें.कार्यों में आ रही कठिन चुनौतियां परेशान कर सकती है.अपना ध्यान लक्ष्य की तरफ केंद्रित रखें.हो सकता हैं, कि किसी बड़े के अनुभव कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक का काम करें.लोगों की सोच को समझे.कोई नए व्यवसाय शुरू करने के लिए मित्रों के साथ चर्चा कर सकते हैं.जो कुछ आपको हासिल है.उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करें.जरूरत से ज्यादा कार्य आपको पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुख कर सकता है.व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाएं.

लंबे समय से अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे.नए व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है.ये समय विवाद में पड़ने के लिए प्रतिकूल है.यदि किसी के कार्य में आपके कारण कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है.तो सामने वाले से खुलकर बातचीत करें.आपस में समाधान ढूंढने की कोशिश की जा सकती है.क्रोध और वाणी पर काबू रखें.अकारण किसी पर क्रोधित न हों.

स्वास्थ्य:अत्यधिक मानसिक तनाव स्वास्थ्य को बिगड़ सकता हैं.योगा और ध्यान साधना से मन को शांतचित्त बनाने का प्रयास करें.

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वालों को मिलेगा मान सम्मान, सेहत का रखें खास ख्याल 
कुंभ राशि वालों का हो सकता है स्थान परिवर्तन, आर्थिक हानि से रहें सावधान 
मकर राशि वाले नई परियोजना से कमाएंगे पैसा, मानसिक तनाव से मिलेगी राहत 
धनु राशि वाले संपत्ति संबंधी कार्यों में निवेश करेंगे, सेहत में होगा सुधार 
वृश्चिक राशि वाले नौकरी वेतन में पाएंगे वृद्धि, नए प्रेम संबंधों की हो सकती है शुरुआत 

आर्थिक स्थिति: व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें.हमेशा उधार मांगने वाले लोगों को मदद आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकती हैं.

रिश्ते: प्रेम संबंध को विवाह में बदलने की तैयारियां शुरू हो सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement