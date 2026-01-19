Kumbh Tarot Rashifal 19 January 2026: सिरदर्द बढ़ सकता है, पैसा मिल सकता है

कुंभ (Aquarius):-

Cards:-The Hermit

कुछ समय से अकेलापन महसूस कर सकते है. ऐसे लोगों से दूर हो सकते है.जो स्वार्थवश आपके साथ जुड़े हो.ये स्वार्थ पैसे और पद से जुड़ा हो सकता है.अपने रूखे व्यवहार से परिजनों को नाराज कर सकते है.इस बात को समझना चाहिए.कि किसी भी रिश्ते को गंभीरता से न लेना,आगे चलकर रिश्ते में दरार डाल सकता है.अपने हितों को अनदेखा न करें.हो सकता है कि कोई दोस्त आपकी अच्छाई का जरूरत से ज्यादा फायदा उठा रहा हो. ऐसी स्थिति में खर्चो को सीमित करें. इस समय भीड़भाड़ से घबराहट हो सकती है.भीड़ भाड़ में स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी हो सकती है.

कुछ दोगले लोगों से दूर रहने का प्रयास करेंगे. शक्की स्वभाव के चलते किसी मित्र से विवाद हो सकता है.जिस कारण मन अशांत रहेगा. कार्य की अधिकता के चलते परिजनों के साथ वक्त न बिता पाने का अफसोस हो सकता है कार्य से विश्राम लेकर परिवार के साथ कुछ समय वक्त बिताने की योजना बनाएंगे कार्य क्षेत्र में कोई ऐसे कार्य की प्राप्ति हो सकती है.जो अच्छे लाभ के साथ सम्मान की प्राप्ति भी कराएगा..जल्द ही किसी नए कार्य में अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है.

स्वास्थ्य: अनिद्रा की स्थिति हो सकती है.तनाव के चलते नींद ना आना सिरदर्द बढ़ा सकता है.

आर्थिक स्थिति: पैसों का लेनदेन सोच समझ कर करें. पैसा मिलने की उम्मीद प्राप्त होगी.

रिश्ते: किसी व्यक्ति से परेशान हो सकते हैं.सामने वाले को कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं.

