Kumbh Tarot Rashifal 17 November 2025: तबीयत बिगड़ सकती है,नई नौकरी मिलेगी

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Death

इस समय स्थितियों में परिवर्तन कुछ ऐसा अनुभव कर सकता है.जैसे आप पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश कर रहे हो.कुछ बड़े बदलाव आपके जीवन में आते हुए नजर आएंगे.अचानक से आपके जीवन से वह स्थितियां या लोग जा सकते हैं. जो आपको आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं होने दे रहे हैं. कुछ नए लोगों के साथ दोस्ती हो सकती है. कुछ ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है.जो कि अपने कार्यों में काफी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं.जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ने के कारण कुछ समय आप दोनों अलग रहने पर विचार कर सकते हैं. इस बात की सूचना आप अपने परिजनों को भी दे सकते हैं.सामने वाले को अपनी जिंदगी में बेवजह दखलंदाजी न करने दें. आप क्या कर रहे हैं,और क्या करना चाहते हैं.

यह आपका निर्णय होना चाहिए. यदि आपको सलाह की आवश्यकता है.तो आप सलाह ले सकते हैं. किंतु उस सलाह को अपने निर्णय का आधार ना बनाएं. स्वविवेक से से सही समय पर सही निर्णय लेने के प्रयास कीजिए.आपका निर्णय आपके जीवन को काफी हद तक प्रभावित करेंगे.इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए. कुछ नए लोगों से मित्रता हो सकती है.नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है. यह भी संभव है, कि आप अपना वर्तमान स्थान को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हो.

स्वास्थ्य: परिवार में इस समय किसी व्यक्ति की बिगड़ी हुई तबीयत आप सभी के चिंता का कारण बन सकती है.



आर्थिक स्थिति: अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें. हो सकता है, कि आपको अच्छी खासी धनराशि की आवश्यकता कुछ समय बाद पड़ जाए.

रिश्ते: इस समय कुछ रिश्तो को सुधारने की आवश्यकता पड़ सकती है.ऐसी स्थिति में धैर्य से उन रिश्तो को सुधारने का प्रयास करें.

