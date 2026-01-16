scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 16 January 2026: कुंभ राशि वाले अकेला महसूस कर सकते हैं, अतिप्रिय के साथ हो सकता है विवाद

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 16 January 2026: कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी की गलती से कार्य में कुछ बड़ा उत्पन्न हो सकती है. जिसके कारण इस बात की शिकायत उच्च अधिकारी से करेंगे. ये कार्य काफी महत्वपूर्ण होने के कारण तनाव हो सकता है.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- Five of wands

प्रेम सम्बन्ध को लेकर तनाव बढ़ सकता है. सामने वाले का विवाह के लिए बढ़ता दवाब बैचेन कर सकता है. परिजनों के सामने इस बात को रखने में हिचकिचाए नहीं. संभव हैं,कि आपका डर जायज नहीं हो. सामने वाले को थोड़ा धैर्य बनाए रखने की सलाह दे सकते है. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी की गलती से कार्य में कुछ बड़ा उत्पन्न हो सकती है. जिसके कारण इस बात की शिकायत उच्च अधिकारी से करेंगे. ये कार्य काफी महत्वपूर्ण होने के कारण तनाव हो सकता है. किसी से विवाद हो सकता है. इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखें. यदि कोई विवाद बढ़ चुका है तो अभी चुप रहना ही बेहतर होगा. संभव हैं, कि जवाब ना देना सामने वाले के गुस्से को धीरे-धीरे ठंडा कर दे. किसी भी विवाद को आगे ले जाना हित में नहीं रहेगा.  अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखिए. जरा जरा सी बातों पर गुस्सा होकर अपशब्दों का प्रयोग करना सामने वाले को चिढ़ा सकता हैं.  कोशिश करें किसी भी स्थिति में वाणी की मधुरता को बनाएं रखें. 

Advertisement

स्वास्थ्य: चिकित्सक ने गले में गांठ होने की शंका व्यक्त की है. एक छोटी सी शल्य चिकित्सा करने की सलाह दे सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वाले चुनौतियों का करेंगे डटकर सामना, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी
मकर राशि वाले किसी के साथ ना करें अपनी आमदनी साझा, आय में बना रहेगा संतुलन
धनु राशि वाले रिश्तों में ना लाएं पैसों की बात, धैर्य और संयम से लें काम
वृश्चिक राशि वाले प्राप्त हो सकती है कोई बड़ी जिम्मेदारी, घमंड से रहें कोसों दूर
तुला राशि वालों का विवाह हो सकता है पक्का, परिवार में हो सकता है खुशखबरी का आगमन

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य है.  अपनी छोटी-छोटी धन राशियों को बड़ी बचत में परिवर्तित कर सकते हैं. 

रिश्ते: आपके प्रिय का परिवार के प्रति लगाव उसको आपके खिलाफ कर सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement