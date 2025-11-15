Kumbh Tarot Rashifal 15 November 2025: निर्णय में दृढ़ता लाइए, मीठा खाने से परहेज करें

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Four of cups

जल्द ही कोई कुछ बड़े अवसर कार्य क्षेत्र में आने की संभावना बनी रही हैं.अपनी कार्य शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करके उन अवसरों में से सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन कर सकते हैं.अपनी निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें.समय पर निर्णय न ले पाने के कारण कई बार अच्छे अवसर आपके हाथ से निकल सकते है.इस समय आप अपनी मानसिक स्थिति में अजीब सी घुटन महसूस कर रहे हैं.खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं.जिस कारण कर बार कार्यों से सम्बन्धित निर्णय लेना मुश्किल जान पड़ता हैं.अपनी इस मानसिक स्थिति से बाहर निकालने के लिए कुछ समय किसी शांत स्थान पर व्यतीत कर सकते है.

इससे आप जीवन में पुनः ऊर्जा और उमंग महसूस कर सकेंगे.किसी करीबी मित्र के दिए किसी धोखे की यादों से आप अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं.इस कारण नए दोस्त बनते समय थोड़ा शंकित हो सकते है.इस समय अपने विचारों में सकारात्मक लाने का प्रयास करें. जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा. उन यादों से बाहर निकलें.और अपने वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास कीजिए.अपने निर्णय में दृढ़ता लाइए.

स्वास्थ्य: ज्यादा मीठा खाना आपके वजन को बढ़ा सकता है.इससे आपको मधुमेह होने की संभावना बढ़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: अपने धन को सही जगह पर निवेशित करने पर विचार कर सकते हैं.किसी भी ऐसी योजना में न पड़ें.जिसके

रिश्ते:समय के साथ कई बार लोगों के व्यवहार में काफी अंतर आ जाता है.ये अंतर वर्तमान स्थिति पर ज्यादा निर्भर करता हैं.

