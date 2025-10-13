Kumbh Tarot Rashifal 13 October 2025: लॉटरी लग सकती है, रुके काम पूरे होंगे

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Ace of Cups

जल्द ही किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं. यह रिश्ता कोई नया प्रेम संबंध या फिर व्यवसाय में नई साझेदारी हो सकता हैं.कुछ समय से जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन नजर आ रहे हैं. जिनके चलते खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. इस समय आप किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ के संपर्क में है.यह व्यक्ति काफी सोच समझ वाला हैं.अपने कार्यों में आ रही कुछ परेशानियां को लेकर आप सामने वाले से चर्चा कर सकते हैं.कुछ समय से आप अपने अंदर कुछ ऐसे बदलावों को महसूस कर रहे हैं.जो सर्वथा नए अनुभव हो रहे हैं. इन बदलावों के चलते आपके कार्यों में पहले से अधिक अच्छी गति आ सकती है.कुछ ऐसे कार्य जो लंबे समय से रुके हुए थे. और जिनके पूरा होने की अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी.

Advertisement

उनको भी पूरा करने के प्रयास कर सकते हैं. अपने आसपास की गतिविधियों पर नजर रखें. कुछ ऐसे लोग जल्द ही आपसे उलझ सकते हैं. जिनका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाने का होगा. यह लोग आपके सामने किसी पूर्व परिचित के रूप में आ सकते हैं.जीवन साथी के साथ उसके किसी मित्र के यहां जाना आपको परेशानी में डाल सकता है.वहां आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से हो सकती हैं .जो आपके अतीत से संबंधित होगा.हो सकता हैं, कि पूर्व में इस व्यक्ति के कारण अपने किसी नौकरी को बदलने का निर्णय लिया था. अब अचानक से उसे व्यक्ति के सामने आने से आप इस बात से परेशान हो सकते हैं. कि कहीं वह अतीत की बातें आपके जीवन साथी को ना बता दें. प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे प्रतिफल मिलने की उम्मीद हैं.

स्वास्थ्य: गले में खराश और नाक का बार-बार जुकाम के कारण बंद होना आप सांस लेने में काफी परेशानी महसूस कर सकते हैं.इसके चलते आपको बोलने में भी तकलीफ हो रही है. इस समय घरेलू उपचार की जगह किसी अच्छे चिकित्सक से संपर्क करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: अचानक से कहीं से पूर्व में खरीदी गई किसी लॉटरी के जीतने की सूचना प्राप्त हो सकती है. इस जीत से आप काफी बड़ी धनराशि को प्राप्त करेंगे.

Advertisement

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अपने अतिथि उन यादों को जरूर साझा करें. जो कभी भविष्य में आपके लिए परेशानी बन सकती हैं.



---- समाप्त ----