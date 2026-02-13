Kumbh Tarot Rashifal 13 February 2026: कुंभ वालों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, सेहत को न करें नजरअंदाज

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- The Empress

किसी महिला मित्र के आने की सूचना हर्षित कर सकते है. उस मित्र उच्च अधिकारी के रूप में मुलाकात होगी. इससे मन आश्चर्य में पड़ सकता है. अचानक से कहीं दूर रहने वाले करीबी व्यक्ति के आने की सूचना हर्षित कर सकती है. इस समय इस अवसर को मिलने की सूचना एक नए बदलाव की तरह इशारा कर सकती हैं. कार्य क्षेत्र में पहले जिन कार्यों में रुकावट या अवरोध का सामना कर रहे थे. अब वहां से राहत मिल सकती है. इस समय परिजनों के साथ विवाह की बात कर सकते है. परिजनों की मुलाकात अपने प्रिय से करा सकते है. किसी भी कार्य के लिए किए गए प्रयास आगे अच्छे परिणाम लेकर आ सकते हैं. किसी महिला मित्र की सहायता से नई नौकरी को प्राप्त कर सकते है. कोई बड़ा परिवर्तन प्रेम संबंध में आ सकता हैं. परिवार में संपत्ति को लेकर काफी बड़ा हंगामा हो सकता हैं. हालांकि इस समय कोई भी व्यक्ति समझौते की नीयत नहीं रख रहा हैं. किंतु बड़े बुजुर्ग लोगों की समझौते की कोशिश जारी है.

स्वास्थ्य: कान में लगी चोट के कारण कम सुनाई दे सकता है. चिकित्सक से इस परेशानी का जिक्र करेंगे. खानपान पर नियंत्रण रख सकते है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से अधिक बेहतर हो सकती हैं. पूर्व में किए गए धन निवेश से अच्छा प्रतिफल मिल सकता हैं.

रिश्ते: मनचाहे जीवनसाथी से मिलकर विवाह की सहमति दे सकते हैं. सभी लोग इस बात से काफी खुश हो सकते हैं.

