scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 11 January 2026: तनाव बढ़ सकता है, अनबन खत्म होगी

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 11 January 2026: इसके चलते जीवन में सभी समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूती मिलेगी. गलत बात का समर्थन न करें.रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- The Emperor 
जल्द ही कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है.जो जीवन को पूरी तरह बदलकर रख दें.पिता तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा.यदि संतान सुख की इच्छा रखे हुए हैं.तो जल्द ही ये इच्छा पूरी हो सकती हैं.विवाह के लिए मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता है.नई नौकरी की प्राप्ति मनचाहे वेतन के साथ हो सकती हैं.इस समय स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं.धीमी गति से चलते हुए कार्यों में तेजी आने लगी है. संतान की बुरी संगत और बदलते व्यवहार को लेकर चिंतित हो सकते हैं.परिवार में कुछ समय से संपत्ति को लेकर काफी विवाद बना हुआ है.

इस विवाद को समझौते के पक्ष तक लाने का सकारात्मक प्रयास करें.किसी स्थिति के चलते आपको भावनात्मक या शारीरिक पीड़ा हो सकती है.तो अब इसमें राहत महसूस कर पाएंगे. इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े.रुके हुए कार्यों को समय पर पूरा करें.अपने आसपास सकारात्मक बदलाव होते हुए देख सकते हैं.इसके चलते जीवन में सभी समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूती मिलेगी. गलत बात का समर्थन न करें.रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य: शारीरिक बदलावों के चलते मन बेचैन हो रहा है.चिकित्सक से परामर्श ले सकते है.

सम्बंधित ख़बरें

लापरवाही ना करें,सकारात्मक सोच रखेंगे
कमजोरियों पर काबू पाएं,पौष्टिकता का ध्यान रखें
खानपान में सुधार लाएं,व्यर्थ के खर्चे न करें
कमियां न गिनाएं,नए प्रेम संबंध बनेंगे
बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, दिनचर्या को नियमित करें

आर्थिक स्थिति: इस समय अचानक से पैसों के लेकर परिवार में तनाव बढ़ सकता हैं.

रिश्ते: नए रिश्ते की शुरुआत के लिए समय बहुत अच्छा है.जीवनसाथी के साथ अनबन खत्म होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement