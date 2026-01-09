scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 9 January 2026: लचीला बनाए रखें,उपहार मिल सकता है

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 9 January 2026: परिवार में आई किसी नई महिला के आगमन से सुख और समृद्धि में वृद्धि हो सकती हैं.दृढ़ निश्चयी होकर बिना किसी भय या परिणाम के किए गए कार्य जल्दी सफलता दिला सकते हैं.

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- Queen of swords

किसी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.कभी कभी सामने आए किसी भी कार्य को पूरा करना अपनी प्राथमिकता बना लेना आपको परेशान कर सकता है..पूर्व की परिस्थितियों से बाहर निकलकर आ रहे है.अभी जो भी बाधाएं सामने आ रही थी.उससे आसानी से बाहर निकलने की राह मिल सकती हैं.परिवार में आई किसी नई महिला के आगमन से सुख और समृद्धि में वृद्धि हो सकती हैं.दृढ़ निश्चयी होकर बिना किसी भय या परिणाम के किए गए कार्य जल्दी सफलता दिला सकते हैं.

अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.जो आगे चलकर जीवनसाथी बन जाएं.नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती हैं.किसी नई संपत्ति को खरीदने के लिए किए गए प्रयत्न सफल होते नजर आएंगे. सफलता मिलने के कारण हठी और अहंकारी ना हो जाए.व्यवहार को नम्र और लचीला बनाए रखें.कार्यों को पूरा करने के लिए लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य : कान में दर्द को लेकर परेशानी हो सकती है.रात के समय वाहन चलाते समय जल्दबाजी न करें.

आर्थिक स्थिति:माता से कीमती आभूषणों का उपहार प्राप्त कर सकते हैं.संतान की नौकरी लगने से मन उत्साहित रहेगा.

रिश्ते : जीवनसाथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं.प्रिय मित्र का विवाह उत्साहित कर सकता है.

---- समाप्त ----
