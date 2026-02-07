scorecardresearch
 
Kumbh Tarot Rashifal 7 February 2026: करीबी लोग नाराज हो सकते हैं,धन निवेश ना करें

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 7 February 2026: अपने व्यवहार में नम्रता और सौम्यता शामिल करें.किसी नए कार्य की शुरुआत अपरिचित व्यक्ति के साथ करना थोड़ा परेशानी दे सकता है.

कुंभ (Aquarius):-
Cards:- King of wands
कार्य के कारण स्थान परिवर्तन कर सकते है.शिक्षा प्राप्ति के लिए संतान को विदेश भेज सकते है.आपका कोई मित्र,जो एक लंबे समय से दूसरी जगह पर  व्यापार कर रहा है. आपको व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव दे सकता है.ऐसी स्थिति में अपने परिजनों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श क सकता.कुछ बातों  का फैसला समय पर छोड़ देना बेहतर होता हैं.कार्य क्षेत्र में एक जरा सी गलती के कारण  कार्यों को पुनः करने का आदेश मिल सकता है.इस समय  पूरा ध्यान अपने कार्य की सफलता की तरफ केंद्रित करते हुए  कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं.

कुछ लोग ईर्ष्या के कारण  बार-बार कार्यों में रुकावट डालने का कार्य कर रहे है. ऐसे लोगों को सबक सिखा सकते है.बदले की भावना से कोई भी कार्य को पूरा करने का प्रयास नहीं करें. अपने व्यवहार में नम्रता और सौम्यता शामिल करें.किसी नए कार्य की शुरुआत अपरिचित व्यक्ति के साथ करना थोड़ा परेशानी दे सकता है.

स्वास्थ्य:  जरूरत से ज्यादा खाना पाचन तंत्र में समस्या खड़ी कर सकता है. इससे  गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ जाएगी. 

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए किसी धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. इस प्रतिफल का उपयोग एक नई संपत्ति को खरीदने में कर सकते हैं.

रिश्ते: बिना बात पर लोगों पर नाराज होने की आदत में सुधार लाने का प्रयास करें.इससे  करीबी लोग  नाराज हो सकते हैं.

