Kumbh Tarot Rashifal 4 January 2026: निवेश कर सकते हैं, गलतियां सुधारेंगे

कुंभ (Aquarius):-

Cards:- King of Swords

जीवन को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते है.हालांकि ये निर्णय कोई आसान नहीं है.फिर भी इस समय को देखते हुए आपको थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा. कुछ सहयोगियों के बीच चलते हुए तनाव में बेवजह उलझ सकते हैं.बार बार आपको खुद को निर्दोष साबित करना पड़ सकता हैं.जिसके चलते गुस्सा और चिड़चिड़ाहट बढ़ने लग रही है.बात बात पर दूसरों पर गुस्सा उतार सकते है.इस स्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करें.जल्द ही कुछ बड़े अवसर कार्य क्षेत्र में आते दिखाई दे सकते है.

सभी परिजन आपके साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकते है.किसी नई नौकरी की शुरुआत हो सकती हैं.कुछ दिनों के लिए अपने शहर से दूर जाकर थोड़ा समय व्यतीत कर सकते हैं.इस समय कुछ नए और जुझारू लोगों के साथ मित्रता हो सकती है.अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें.गलत कार्य और लोगों का समर्थन न करें.

स्वास्थ्य: नाक की हड्डी थोड़ी बढ़ सकती है.जिसके चलते सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है.

आर्थिक स्थिति:किसी बड़े बुजुर्ग की संपत्ति मिल सकती है.इस धन को सही जगह निवेश करने की योजना बना सकते हैं.

रिश्ते: कुछ लोगों के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों को सुधार सकते हैं.भाई के साथ थोड़ा मन मुटाव हो सकता हैं.

---- समाप्त ----