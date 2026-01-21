scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 21 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: रिश्तों के मामलों में मिठास बनी रहेगी, सभी का ख्याल रखेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 21 January 2026, Aquarius Horoscope Today: मान सम्मान बनाए रखेंगे. मित्रता मजबूत बनी रहेगी. अपनों को अचंभित करेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ- आधुनिक सोच को बढ़ावा देंगे. कामकाज में सबको साथ लेकर चलेंगे. रचनात्मकता बढ़ाने की सोच रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अवरोधों में स्वतः कमी आएगी. बड़प्पन से काम लेंगे. रहन सहन का स्तर प्रभावशाली रखेंगे. सभी प्रभावित व प्रसन्न होंगे.योजनाएं गति लेंगी. नवीन प्रयोग बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. आसपास शुभता का संचार बना रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. वाणी व्यवहार में मधुरता रहेगी. लक्ष्य की ओर गति बनाए रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर उम्मीद के अनुरूप रहेगा. व्यापार में सक्रियता बढ़ाएंगे. कार्यस्थल पर समय देंगे. वाणिज्यिक गतिविधियो में रुचि दिखाएंगे. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. लाभकर कार्यों में तेजी बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसरों को भुनाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. जिम्मेदारों का समर्थन बढ़ेगा. लाभ और प्रभाव में वृद्धि होगी. नवीन उपलब्धियां बढ़ेंगी. सूझबूझ सामंजस्य से काम लेंगे. चर्चा में उत्साही रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Surya Dev
सूर्य का कुंभ राशि में गोचर, 13 फरवरी से इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
daily horoscope aquarius advice and lucky color
कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
मंगलवार के दिन कुंभ राशि वाले न्यायिक विषयों में हड़बड़ी से बचें, दूर देश के मामले साधेंगे
अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब होंगे, व्यापार में स्थिति बेहतर होगी
Aquarius daily horoscope health and donations advice
कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- प्रियजनों को सुखद सरप्राइज दे सकते हैं. मन के मामलों में मिठास बनी रहेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. मित्रता मजबूत बनी रहेगी. अपनों को अचंभित करेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य बढ़ेगा. साझेदारी की भावना बढ़ेगी. स्वाभिमान बल पाएगा. जोखिमपूर्ण कार्य में रुचि लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 3 5 और 8

Advertisement

शुभ रंग : मोरपंख के समान

आज का उपाय : सिद्धीविनायक गौरीपुत्र भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. नवाचार बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement