आज 20 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: मंगलवार के दिन कुंभ राशि वाले न्यायिक विषयों में हड़बड़ी से बचें, दूर देश के मामले साधेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 20 January 2026, Aquarius Horoscope Today: निजी संबंधों में मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी न करें. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रियता बनाए रहें. भावनात्मक चर्चा में सतर्क रहें. प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास रखेंगे.

aquarius horoscope
कुंभ - सतर्कता से प्रत्येक कदम आगे बढ़ाने का समय है. पेशेवर परिणामों में मध्यम स्थिति बनी रहेगी. सूझबूझ से कार्य व्यापार को आगे बढ़ाएंगे. दिनचर्या को नियमित बनाए रखेंगे. खर्च और निवेश बढ़ा हुआ रहेगा. सहज गति से आगे बढ़ेंगे. पेशेवरता से काम लें. लेनदेन में सावधानी बरतें. नीति नियम निरंतरता रखें. दान धर्म में रुचि रहेगी. विभिन्न कार्यों में सजगता बढ़ाएंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचें. बजट बनाकर आगे बढ़ें. लेनदेन पर अंकुश रखें. दूर देश के मामले साधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा. विविध मामले पूर्ववत् रहेंगे. कामकाजी विस्तार पर जोर होगा. सहकर्मियों के लिए सहयोग का भाव रहेगा. मेहनत लगन से कार्य बनेंगे. क्षमता से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संवाद में सजग रहें. लेनदेन के मामलों में प्रबंधन संवारें. स्मार्ट डिले की नीति रखें. नियमों का पालन बढ़ाएं. अनुशासन बनाए रखें. न्यायिक विषयों में हड़बड़ी से बचें. धैर्य विवेक बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री- रिश्तेदारों का मान सम्मान बनाए रखेंगे. अपनों का साथ समर्थन रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. निजी संबंधों में मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी न करें. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रियता बनाए रहें. भावनात्मक चर्चा में सतर्क रहें. प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. व्यवहारिक संतुलन बढ़ाए रहेंगे. वचन देने से बचेंगे. तर्कशीलता रखें. वरिष्ठ सहायक होंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. मनोबल बना रहेगा.

शुभ अंक : 2, 4, 8 और 9

शुभ रंग : गेंहुआ

आज का उपाय : भगवान श्रीराम के दूत और सब के मंगलकर्ता हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें. दान बढ़ाएं. दिखावे से बचें.

---- समाप्त ----
