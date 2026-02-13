आज 13 फ़रवरी 2026 कुम्भ राशिफल: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रोग दोष दूर होंगे

कुंभ - वित्तीय मामलों में सक्रियता और सामंजस्य बना रखेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. सूझबूझ से सभी प्रभावित होंगे. परिजनों से तालमेल रख़ेंगे. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. विविध विषयों में उम्दा प्रदर्शन बना रहेगा. स्मरणीय पल बिताएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. व्यक्तिगत कार्यों में सावधानी बढ़ाए रखेंगे. प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ सहयोग बना रहेगा. संकोच कम होगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. कारोबारी आय बढ़ी हुई रहेगी. सकारात्मक स्थितियों का लाभ उठाएंगे. पेशेवर कार्योंं को वक्त पर पूरा करेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में समय देंगे.

धन संपत्ति- कारोबार में प्रतिस्पर्धा रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. योजनाएं गति पाएंगी. महत्वपूर्ण मामलों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. विभिन्न उपलब्धियों को बल मिलेगा.

प्रेम मैत्री- मन के मामले सुखप्रद रहेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ी रहेगी. रिश्ते बल पाएंगे. वातावरण को संवारने में आगे रहेंगे. चर्चा संवाद रुचि रखेंगे. आपसी विश्वास को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम संबंध मजबूत बनेंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजन से मन की बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- तेजी रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रोग दोष दूर होंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढाएंगे.

शुभ अंक : 4 6 7 और 8

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. व्यवहारिकता बढ़ाएं.

