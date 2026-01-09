आज 9 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: कुंभ राशि वाले व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें, वाणी व्यवहार में विनम्रता रखेंगे

कुंभ - मिश्रित फलकारक समय है. अतिउत्साह में कार्य करने से बचें. धूर्तां की संगति से बचें. धैर्य से कार्यों को आगे बढ़ाते रहें. करीबियों का साथ सहयोग बना रहेगा. व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढाएंगे. अनुशासन अपनाएंगे. करियर कारोबार में जोखिम न उठाएं. कामकाज में स्पष्टता लाएं. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न करें. व्यक्तिगत मामलों में सजग रहें. समय लेकर भेंटवार्ता के लिए जाएं. सामान्य हितलाभ बने रहेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक विषयों को सूझबूझ से आगे बढ़ाएं. योजनाएं लंबित रह सकती हैं. व्यवस्था और प्रबंधन का सम्मान बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में सतर्कता से आगे बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले साधारण रहेंगे. पेशेवर विषयों को धैर्य से गति दें. लेनदेन में सजगता बनाए रहें. वित्तीय विषयों में संकोच बना रहेगा. उतावली में न आएं. जिद त्यागें.

प्रेम मैत्री- रक्त संबंधियों का सहयोग मिलेगा. सबको साथ ले़कर चलेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. अच्छे श्रोता रहेंगे. सामंजस्य रखेंगे. मन के मामलों में धीरज दिखाएंगे. भावनात्मक विषयों में पहल से बचेंगे. चर्चा में सतर्कता से बात करेंगे. निजता पर जोर रखेंगे. मित्रों का साथ साहस बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य मनोबल- नवीन प्रयासों में सजग रहेंगे. वाणी व्यवहार में विनम्रता बढ़ाएं. व्यक्तिगत निवेश बढ़ेगा. संवेदनशील रहेंगे. स्वास्थ्य के मामलों और खानपान पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक : 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : असुरनाशिनी सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. चुनरी पुष्प और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. विनम्रता रखें.

