आज 7 फ़रवरी 2026 कुम्भ राशिफल: शनिवार के दिन कुंभ राशि वाले कार्यक्षेत्र में प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे, करें हनुमान जी की उपासना

कुंभ - समय सुधार पर बना रहेगा. व्यावसायिक अड़चनों में कमी आएगभ्. आस्था को बढ़ावा मिलेगा. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. कार्ययोजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. आस्था और विश्वास से सफलता पाएंगे. कार्य व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. मनोरंजक गतिविधियां बढ़ेंगी. विभिन्न क्षंत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का साथ पाएंगे. शिक्षा पर जोर देंगे. अध्यात्म में रुचि लेंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में संवार बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में प्रभावी स्थिति बनाए रहेंगे. पेशेवरों के प्रदर्शन संबंधी असहजताएं दूर होंगी. कारोबार संबंधी लंबित मामले गति पाएंगे. नई शुरूआत की संभावना बनेगी.

धन संपत्ति- हितलाभ बढ़त पर रहेगा. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. व्रत संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मक बढ़ेगी. आत्मविश्वास बढ़त पर रहेगा. अवरोध स्वतः दूर होंगे. साहस बढ़त पर रहेगा.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में विश्वास बढ़ाएंगे. घर में सहजता बनाए रखेंगे. भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. मन के मामले संवार पर बने रहेंगे. प्रेम संबंधो में सुधार होगा. सबको साथ लेकर चलें.

स्वास्थ्य मनोबल- वरिष्ठों का सहयोग पाएंगे. शैक्षिक मामले संवरेंगे. शैली आकर्षक रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक : 1, 7, 8

शुभ रंग : नीलम समान

आज का उपाय : भगवान महावीर हनुमानजी के दर्शन करें. तिल तिलहन का दान करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. धर्मकार्य करें.

