आज 5 जनवरी 2026 कुम्भ राशिफल: स्पष्टता बढ़ाएंगे, चर्चा में सहज रहेंगे

Aaj ka Kumbh Rashifal 5 January 2026, Aquarius Horoscope Today: मेहनत पर बल बनाए रहेंगे. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें

कुंभ - पेशेवर कार्योंं को लंबित रखने बचें. लक्ष्य साधने अतिरिक्त प्रयास बनाए रखें. विरोधियों की सक्रियता से कठिनाई अनुभव हो सकती है. सहकर्मियों का समर्थन बना रहेगा. उधार के मामले सहज रहेंगे. सेवाक्षेत्र में अधिक अच्छा करेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर फोकस होगा. मेहनत पर बल बनाए रहेंगे. कार्यगति अच्छी रहेगी. व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं. अतिउत्साह से बचें. समता सामंजस्य से आगे बढें़. जोखिम के कार्य न करें. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय - नौकरी में संतुलित प्रदर्शन करेंगे. कामकाज में सक्रियता बढ़ाएंगे. मेहनत और लगन से स्थिति में सुधार आएगा. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. चर्चा में सहज रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बढ़ेगी.

धन संपत्ति- कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. समय प्रबंधन संवारेंगे. आर्थिक लेनदेन में संकोच बना रह सकता है. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. अनुभवियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें.

प्रेम मैत्री- मन की बात कहने में संकोच बना रह सकता है. भावनात्मक विषयों में सहजता रखें. बहकावे में नहीं आएं. जिद और अहंकार से बचें. अनजान से दूरी रखें. रिश्तों में संवेदनशील रहेंगे. रिश्तों में धैर्य रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. उचित समय का इंतजार करें.

स्वास्थ्य मनोबल- रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. संकेतों के प्रति सजग रहेंगे. अपनों का ख्याल रखेंगे. स्पष्टता बढ़ाएंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ा रहेगा. नियम बनाए रखें.

शुभ अंक : 2 5 7 और 8

शुभ रंग : एक्वा ब्लू

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की सपरिवार पूजा व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. तार्किकता बढ़ाएं.

