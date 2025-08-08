आज 08 अगस्त 2025 का कुंभ राशिफल (Aquarius Horoscope): कुंभ राशि वाले उधार के लेनदेन से बचें, जानिए कैसा बीतेगा आपका दिन

कुंभ - व्यावसायिक कार्यां में बजट की अनदेखी न करें. भूलचूक से लाभ प्रभावित होंगे. मामले लंबित रहने की आशंका है. पेशेवर वादविवाद में न पड़ें. धैर्य से लक्ष्य पाएंगे. आर्थिक मामलों में सजग रहेंगे. कामकाजी स्थितियां पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. न्यायिक मामलों पर फोकस रखेंगे. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. खर्च निवेश नियंत्रित बनाए रखेंगे. दूर देश के मामलों पर जोर रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में सक्रियता रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नीति नियम पालन बढ़ाएं. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय न लें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. रहन-सहन आकर्षक होगा. सजग रहें.

शुभ अंक : 6 7 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. विनम्र रहें.



