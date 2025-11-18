Aaj ka Rashifal 19 नवंबर 2025: कुंभ राशि वाले आज पाएंगे जनकल्याण कार्य में लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों की महत्वपूर्ण सौदे समझौते से जुड़ी चर्चाएं गति लेंगी. साझा प्रयासों में तेजी बनाए रखेंगे. उद्योग व्यापार के विषय सकारात्मक बने रहेंगे. दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ेगी. स्थायित्व बल पाएगा. भूमि भवन के मामले बनेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. नेतृत्व बल पाएगा. टीम भावना बनाए रखें. सबको जोड़ने में सफल होंगे.

और पढ़ें

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: अंजीर समान

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं दान दें. वचन पालन रखें.

---------------

वृष: वृष राशि के लोगों को जरूरी कार्य तय समय में पूरा करना चाहिए. सेवाक्षेत्र में तुलनात्मक बेहतर प्रदर्शन रहेगा. आर्थिक मामलों में सतर्कता रखेंगे. कार्य व्यापार में ढिलाई से बचें. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहें. उधार के व्यवहार से बचें. व्यवस्था को मजबूती दें. प्रलोभन में नहीं आएं. कर्मठता से काम लेंगे. प्रबंधन का सम्मान करेंगे. सहकार भावना बल पाएगी. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कार्यगति अपेक्षा के अनुरूप रहेगी.

शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: भगवान गणेश की पान के पत्तों पूजा वंदना करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं एवं चांदी दान दें. अनुशासित रहें.

---------------

Advertisement



मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को मित्रों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहिए. शिक्षा व प्रतिस्पर्धा में सहज रहेंगे. अनुकूलता बढ़ेगी. कला कौशल के प्रशिक्षण में रुचि बढ़ेगी. कामकाजी परिस्थितियों में बदलाव लाएंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. परीक्षा प्रतियोगिता में प्रभावी रहेंगे. करीबियों से सामंजस्य बढ़ेगा. सक्रियता व सूझबूझ से काम लेंगे. अपनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. कला कौशल संवरेंगे. सभी प्रभावित होंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा. सम्मान में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 1, 3, 5

शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: गौरीतनय श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. पहल का भाव रखें.

------------

कर्क: कर्क राशि के लोगों को आवश्यक कार्यों में उतावली न दिखानी चाहिए. धैर्य और विनय विवेक के साथ निजी मामलों में सहजता बढ़ाएं. व्यक्तिगत विषयों में रुचि रहेगी. भवन वाहन के कार्य गति पाएंगे. भावनात्मक विषयों में पहले बात रखने से बचें. पारिवारिक मामलों में गरिमा गोपनीयता पर जोर देंगे. घर से करीबी बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनी रहेगी. उपलब्धियों पर फोकस रहेगा. पैतृक मामलों में सक्रिय रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3, 5

शुभ रंग: मूनस्टोन

आज का उपाय: भगवान गणेशजी की पूजा वंदना करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. योग प्राणायाम करें.

---------------

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों को वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी. कार्य व्यापार में विस्तार के अवसर बनेंगे. भाई बंधुओं से बेहतर संवाद बना रहेगा. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. सामाजिक संबंधों में मजबूती रहेगी. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. संचार संवाद में बेहतर रहेंगे. सामूहिक कार्यों में रुचि रहेगी. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. कामकाजी मामले बनेंगे. आवश्यक यात्रा हो सकती है.

शुभ अंक: 1, 3 और 5

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं एवं चांदी का दान करें. प्रवचन सुनें.

---------------

कन्या: कन्या राशि के लोगों को घर परिवार में आपसी तालमेल व सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना चाहिए. धन संपत्ति में वृद्धि एवं लाभ के अवसर बने रहेंगे. करियर व्यापार को गति मिलेगी. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. वाणी व्यवहार से सभी को प्रभावित रखें. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. आकर्षक व्यक्तित्व बना रहेगा. वचन निभाने में आगे रहेंगे. इच्छित वस्तु मिल सकती है.

शुभ अंक: 1, 3, 5

शुभ रंग: गहरा हरा

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं दान करें व प्रयोग में लाएं. साज संवार बढ़ाएं.

--------------

Advertisement

तुला: तुला राशि के जातकों में कारोबार में सहजता शुभता बढ़ेगी. रचनात्मकता और सक्रियता बनाए रखेंगे. संस्कार एवं परंपराओं को बल देंगे. साख सम्मान और लोकप्रियता बढ़ेगी. वातावरण की अनुकूलता बढ़ी रहेगी. वाणिज्यिक विषयों में रुचि दिखाएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. विभिन्न कार्यों में सफलता के संकेत हैं. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सबको जोड़कर चलेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं में गति आएगी.

शुभ अंक: 5 और 6

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. मोदक का भोग लगाएं. हरी वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं.

----------------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को वैदेशिक कार्यों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए. करियर व्यापार में निरंतरता बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में ढिलाई से बचें. आर्थिक विषयों में व्यस्तता बढ़ी रहेगी. करियर कारोबार में सावधानी बरतेंगे. न्यायिक मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे. सूची बनाकर कार्य करेंगे. रिश्तेदारों का समर्थन पाएंगे. निवेश बढ़ाएंगे. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. मेहनत पर भरोसा बढ़ाएंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 5, 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान गणेशजी की पूजा वंदना करें. मोदक का भोग लगाएं. पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं दान करें. प्रलोभन में न आएं.

-----------------

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातकों को वाणिज्यिक मामलों में क्षमता से अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए. व्यावसायिक कार्यों में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. विविध रचनात्मक प्रयासों से सबको प्रभावित करेंगे. साख प्रभाव बढ़त पर रहेगा. अपनों से सामंजस्य रखेंगे. सभी का भरोसा जीतेंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बढ़ाएंगे. चर्चा में प्रभावी बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में शुभता बढ़ेगी. लाभ पर फोकस रखेंगे. पेशेवर कार्यों को पूरा करेंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी.

शुभ अंक: 1, 2 और 3

शुभ रंग: पाइनेपल

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना व श्रृंगार करें. मोदक का भोग लगाएं. पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं दान दें. व्यवस्था संवारें.

---------------

मकर: मकर राशि के लोगों में करियर कारोबार में तेज तरक्की की अच्छी संभावनाएं बनी हुई हैं. अनुभव और कौशल का बहुमुखी लाभ लेंगे. तेजी से कार्य करेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्यों में तेजी रहेगी. पैतृक कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. जिम्मेदारों से सलाह समर्थन पाएंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सभी की मदद से परिणाम सधेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे.

शुभ अंक: 5, 8 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान गणेशजी की पूजा वंदना करें. मिष्ठान्न मोदक का भोग लगाएं. पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं दान व प्रयोग करें. विनम्रता रखें.

---------------

Advertisement

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के भाग्य के प्रयास संवरेंगे. सभी से सहकार व समर्थन प्राप्त करेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. अवरोध दूर होंगे. शारीरिक समस्याएं कम होंगी. सुखद सूचना प्राप्त हो सकती है. जनकल्याण के कार्य करेंगे. पेशेवर पक्ष मजबूत होगा. आस्था विश्वास में वृद्धि होगी. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे. धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 5, 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः का जाप करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. तार्थ जाएं. कथा सुनें.

-----------------

मीन: मीन राशि के लोगों को आवश्यक कार्यों में ढिलाई न दिखानी चाहिए. योजनाओं में रुटीन बेहतर बनाने की कोशिश करें. परिजनों से सीख सलाह पर जोर बनाए रखें. नीति नियम अपनाएं. सजगता से आगे बढ़ें. आवश्यक कार्यों में धैर्य दिखाएंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखें. स्वास्थ्य के मामले में जोखिम से बचें. रुटीन संवारें. अप्रत्याशित घटनाक्रम बढ़ सकता है. कामकाज प्रभावित रह सकता है. अनुशासन व निरंतरता रखेंगे.

शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय: श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. पीड़ितों की मदद करें. विनम्रता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----