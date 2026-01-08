Aaj ka Rashifal 8 जनवरी 2026: गुरुवार के दिन मिथुन राशि वालों को प्राप्त होगी खुशखबरी, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: करियर में तेजी और कला कौशल में सुधार

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी ऊर्जावान रहने वाला है. आप अपने दोस्तों को पर्याप्त समय देंगे और पेशेवर मोर्चे पर आपका प्रदर्शन उम्मीद से कहीं बेहतर बना रहेगा. अपने प्रियजनों के साथ आप हर्ष और आनंद के पल बिताएंगे. करियर और कारोबार में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आप विभिन्न क्षेत्रों में तेजी बनाए रखेंगे. शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. आप अपनी कला और कौशल को संवारने पर ध्यान देंगे और मिलने वाले अवसरों को भुनाने में सफल रहेंगे.

शुभ अंक: 1, 3, 8, 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: अखिल विश्व के पालनकर्ता भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. उन्हें पीले फल, फूल एवं मीठा अर्पित करें.

वृष: परिवार और प्रबंधन पर रहेगा फोकस

वृष राशि के लोगों का ध्यान आज अपने घर-परिवार पर अधिक रहेगा. निजी विषयों में सुधार होगा और व्यक्तिगत प्रयासों में तेजी आएगी. कामकाज में आपको सहजता और सफलता दोनों मिलेगी. भौतिक सुख-सुविधाओं की प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे. हालांकि, लंबित कार्यों को लेकर आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत है. अहंकार और जिद से बचें, क्योंकि यह आपके संबंधों में कड़वाहट ला सकता है. भावनात्मक मामलों में धैर्य रखें और सबके हित की सोच रखें.

शुभ अंक: 3, 6, 8

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की आराधना करें. किसी भी प्रकार के भ्रम या बहकावे में आने से बचें.

मिथुन: सामाजिक कार्यों और संवाद में बढ़ेगी सक्रियता

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज पेशेवर यात्रा के योग बन रहे हैं. आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और लोगों से संवाद बनाए रखेंगे. सहकारी प्रयासों में आपकी रुचि बढ़ेगी और पुराने परिचय का आपको लाभ मिलेगा. सामाजिक कार्यों में तेजी लाएंगे और आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. अधिकारियों के साथ आपका तालमेल बेहतर बना रहेगा. मिलनसार स्वभाव और संवेदनशीलता से आप नए लोगों का दिल जीत पाएंगे. लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास जारी रखें.

शुभ अंक: 1, 3, 5, 8

शुभ रंग: आंवला समान (हरा)

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी महालक्ष्मी की पूजा करें. पीले फल और फूल चढ़ाएं, अपनी आस्था बढ़ाएं.

कर्क: सुखद वातावरण और धन-धान्य में वृद्धि

कर्क राशि वालों की जीवनशैली में आज सकारात्मक बदलाव आएंगे. परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा. व्यक्तिगत संवाद और निजी गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी. कार्य व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे. अपनों का साथ और विश्वास आपके मनोबल को बढ़ाएगा. घर में सुखद वातावरण रहेगा और आपको कोई मूल्यवान उपहार मिल सकता है. धन-धान्य के मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप संग्रह व संरक्षण पर ध्यान देंगे.

शुभ अंक: 1, 2, 3, 8

शुभ रंग: भगवा (ऑरेंज)

आज का उपाय: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वंदना करें. लाल-पीले फल, फूल और मीठा चढ़ाएं. जिम्मेदार बनें.

सिंह: रचनात्मकता और पैतृक व्यवसाय में लाभ

सिंह राशि के जातकों के रचनात्मक प्रयास आज सफल होंगे. आप कलात्मक विषयों में रुचि दिखाएंगे और व्यक्तिगत उपलब्धियों को बल मिलेगा. पैतृक व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिल सकती है. लाभ का प्रतिशत काफी ऊंचा रहने वाला है. आप अपने वादों और वचनों को निभाने में आगे रहेंगे. आधुनिक प्रयासों और नवीन विषयों में आपकी गति बढ़ेगी. व्यवहार प्रभावी रहेगा और आप सभी का मान-सम्मान बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: स्वर्णिम (गोल्डन)

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीले फूल और मीठा अर्पित करें. कुछ हटकर सोचने की कोशिश करें.

कन्या: खर्चों पर नियंत्रण और न्यायिक मामलों में सावधानी

कन्या राशि के जातकों का आज वित्तीय खर्च बढ़ा रह सकता है. महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य और सावधानी से काम लेना बहुत जरूरी है. आपके रिश्तों में की गई पहल सबको प्रभावित करेगी. खर्च और निवेश पर नियंत्रण रखना आज की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. न्यायिक मामलों में धैर्य दिखाएं और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें. विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और लेनदेन में पूरी स्पष्टता बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 3, 5, 8

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की आराधना करें. पीले फल-फूल चढ़ाएं और अपने व्यवहार में स्पष्टता रखें.

तुला: लाभ और उन्नति के नए अवसर

तुला राशि के जातकों का पूरा फोकस आज लाभ कमाने पर रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में सकारात्मकता बनी रहेगी और व्यापार में सहजता बढ़ेगी. परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे और आप बिना किसी संकोच के आगे बढ़ेंगे. स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का भाव आपको उन्नति दिलाएगा. मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा और करियर में तेजी बनी रहेगी. अनुशासन और उत्साह के साथ काम करने से आपके सौदे और समझौते आपके पक्ष में बनेंगे. किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहें.

शुभ अंक: 3, 6, 8

शुभ रंग: सफेद चंदन

आज का उपाय: भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीले फल और मीठा चढ़ाएं. लालच करने से बचें.

वृश्चिक: प्रशासन और प्रबंधन में मिलेगी मजबूती

वृश्चिक राशि के लोग आज उद्योग और प्रबंधन के कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. करियर और व्यापार में आपका पूरा फोकस रहेगा. कार्यक्षेत्र में सामंजस्य बढ़ेगा और प्रशासन से जुड़े विषयों में गति आएगी. आप अपनी योग्यता और अनुभव के बल पर कठिन कार्यों को भी साध लेंगे. वरिष्ठों से मुलाकात आपके लिए फलदायी होगी. शासन और प्रशासन के कार्यों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें.

शुभ अंक: 1, 3, 8, 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीले फल और मीठा चढ़ाएं. सहयोग की भावना रखें.

धनु: भाग्य का साथ और धार्मिक कार्यों में रुचि

धनु राशि के जातकों के लिए आज भाग्यबल बहुत मजबूत है. आपके सभी मामले पक्ष में बनेंगे और महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी. सफलता का भाव आपके मन में बना रहेगा. लंबी अवधि की योजनाओं को संवारने का यह सही समय है. आपकी आस्था और विश्वास बढ़ेगा. बड़ों का पूरा समर्थन आपको मिलेगा. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्र अच्छा प्रदर्शन करेंगे. धार्मिक और मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 8, 9

शुभ रंग: आम्र के समान (पीला)

आज का उपाय: भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की वंदना करें. पीले फल-फूल और मीठा चढ़ाएं. अपनी धार्मिकता बढ़ाएं.

मकर: स्वास्थ्य और वाणी पर रखें नियंत्रण

मकर राशि के जातकों को आज अपने स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. शरीर द्वारा दिए जा रहे संकेतों पर नजर रखें. कारोबार में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में समझौता न करें. अपनी वाणी और व्यवहार में सहजता व सजगता बनाए रखें. खान-पान में सुधार करें और रिश्तों को धैर्यपूर्वक निभाएं. अनुशासन और जिम्मेदारी का पालन करना आपके लिए हितकर होगा. पेशेवरों के लिए समय सामान्य है, इसलिए सोच-विचारकर ही कोई बड़ा निर्णय लें.

शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. पीले फल और मीठा चढ़ाएं. नियमों का सख्ती से पालन करें.

कुंभ: टीम वर्क और दांपत्य जीवन में सुख

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज साझा प्रयासों को बढ़ावा देने का दिन है. आप अपनी टीम के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाएंगे. सोच-विचारकर लिए गए निर्णय भविष्य में लाभ देंगे. भौतिक संसाधनों पर आपका जोर रहेगा. दांपत्य जीवन में सुख-सौख्य बना रहेगा और परिवार में खुशियों का संचार होगा. उद्योग और व्यापार में आप प्रभावशाली रहेंगे. करीबियों और मित्रों का सहयोग आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा. नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 8

शुभ रंग: धूसर (Grey)

आज का उपाय: भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजा करें. पीले फल-फूल चढ़ाएं और अपनी टीम के साथ तालमेल सुधारें.

मीन: नौकरी और लेनदेन में बरतें सावधानी

मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को आज सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है. अपने तार्किक पक्ष पर भरोसा रखें और मेहनत से परिणाम संवारें. समय प्रबंधन आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. विपक्षियों पर नजर रखें और उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें. आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, इसलिए लेनदेन के मामलों में सजग रहें. उधार लेने और देने से बचें. किसी के बहकावे या लोभ में न आएं. अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं.

शुभ अंक: 1, 3, 8

शुभ रंग: पीला

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी लक्ष्मी की वंदना करें. पीले फल, फूल और मीठा चढ़ाएं. व्यवस्था पर जोर दें.

---- समाप्त ----