Aaj Ka Panchang: आज 09 जून 2025 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग- 09 जून 2025

विक्रम संवत- 2082, कालयुक्त

शक सम्वत- 1947, विश्वावसु

पूर्णिमांत- ज्येष्ठ

अमांत- वैशाख

तिथि

त्रयोदशी - 09:35 ए एम तक

चतुर्दशी

नक्षत्र

विशाखा - 03:31 पी एम तक

अनुराधा

योग

शिव - 01:09 पी एम तक

सिद्ध

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय- 05:23 AM

सूर्यास्त- 07:18 PM

चन्द्रोदय- 05:47 PM

चन्द्रास्त- 04:10 AM

अशुभ काल

राहुकाल- 07:07 AM से 08:52 AM

यमगण्ड- 10:36 AM से 12:20 PM

गुलिक- 02:05 PM से 03:49 PM

शुभ काल

अभिजित मुहूर्त- 11:53 AM से 12:48 PM

अमृत काल- 05:41 AM से 07:28 AM

ब्रह्म मुहूर्त- 04:02 AM से 04:42 AM