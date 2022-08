Aaj Ka Panchang: आज 02 अगस्त 2022 का शुभ मुहूर्त, राहु काल, आज की तिथि और ग्रह

पंचांग अगस्त 2 2022, मंगलवार

विक्रम संवत - 2079, राक्षस

शक सम्वत - 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत - श्रावण

अमांत - श्रावण

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, शुक्ल पक्ष पंचमी है. सूर्य कर्क राशि में संचरण करेंगे चन्द्रमा कन्या में संचरण करेंगे.



आज का पंचांग

शुक्ल पक्ष पंचमी

नाग पंचमी

नक्षत्र: उत्तर फाल्गुनी

आज का दिशाशूल: उत्तर दिशा ।

आज का राहुकाल: 3:48 PM – 5:26 PM



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:01 AM

सूर्यास्त - 7:04 PM

चन्द्रोदय - Aug 02 9:44 AM

चन्द्रास्त - Aug 02 10:12 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:07 PM – 12:59 PM

अमृत काल - 09:52 AM – 11:33 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:25 AM – 05:13 AM