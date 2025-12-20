scorecardresearch
 
Weekly Rashifal December 2025: 22 दिसंबर से शुरू होंगे इन 5 राशियों के अच्छे दिन, अचानक हो सकता है धन लाभ

दिसंबर का नया सप्ताह 22 से 28 दिसंबर तक रहेगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, पांच राशियों के लिए यह समय बहुत ही शुभ माना जा रहा है. इन राशि वालों को करियर में अच्छे अवसर मिल सकते हैं. अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति भी संतोषजनक बनी रहने की संभावना है.

22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक रहने वाले इस नए सप्ताह में 5 राशियों को धन लाभ होगा.
Weekly Rashifal December 2025: दिसंबर माह का नया सप्ताह शुरू होने वाला है. यह सप्ताह 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक रहने वाला है. ज्योतिषविदों की मानें तो इस नए सप्ताह में पांच राशि के जातकों को लाभ होने वाला है. इन राशियों के जातकों को करियर में लाभ की सूचना मिल सकती है. अनायास धन की प्राप्ति भी संभव है. स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी सब ठीक रहने वाला है. आइए जानते हैं कि इस नए सप्ताह लकी राशियां कौन सी हैं

मेष राशि- संतान की समस्याओं में सुधार होगा. रुका हुआ धन प्राप्त होगा. निवेश करने वालों के लिए समय बहुत ही उत्तम दिख रहा है. धन लाभ के योग हैं. करियर की रुकावट दूर होगी. सूर्य देव को जल अर्पित करें और अनाज का दान करें. इस सप्ताह आपका भाग्य प्रतिशत है 85.

कर्क राशि- करियर के मामलों में तेजी आएगी. रोजगार में उन्नति होगी. कारोबार-फलेगा-फूलेगा. धन लाभ की स्थिति बनती दिख रही है. स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा. किसी पुराने रोग से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है. शिवजी के मंत्रों का जाप करें और धन का दान करें. इस सप्ताह आपका भाग्य प्रतिशत 80 है

तुला राशि- स्वास्थ्य में सुधार होगा मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी. छोटी-छोटी यात्राओं के योग बनते दिख रहे हैं. परिवार संग किसी हिल स्टेशन घूमने जा सकते हैं. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. भगवान विष्णु की पूजा करें और खाने की वस्तु का दान करें. आपका भाग्य प्रतिशत 75 है.

धनु राशि- रुका हुआ काम पूरा होगा. आकस्मिक धन का लाभ होगा. परिवार में शुभ कार्य होंगे. करियर में सुधार होगा. जिन युवाओं को लंबे समय से रोजगार की तलाश है, उन्हें कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आपकी कोई बड़ी समस्या हल होगी. हर शाम मां लक्ष्मी की पूजा करें और अन्न-वस्त्र का दान करें. आपका भाग्य प्रतिशत 90 है.

मीन राशि- कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा. आर्थिक लाभ होगा. कोई शुभ सूचना मिलेगी. करियर में सफलता का समय है. पारिवारिक समस्या भी हल होगी. धन संपत्ति का लाभ होगा. पैतृक संपत्ति का एक बड़ा अंश आपके हिस्से में आ सकता है. भगवान गणेश की नियमित पूजा करें. सफेद या पीली चीजों का दान करें. आपका भाग्य प्रतिशत 85 है.

