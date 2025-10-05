Tulsi vastu upay: इन चीजों को जरूर रखें तुलसी के पास, रुका हुआ काम तुरंत होगा पूरा

Tulsi vastu upay: हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा अत्यंत पूजनीय और शुभ माना जाता है. यह न केवल घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, बल्कि इससे घर में माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है. तुलसी का पौधा घर के मुख्य भाग में रखा जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है. साथ ही, तुलसी के पास रखी गई कुछ विशेष वस्तुएं और नियमित पूजा-अर्चना के कुछ सरल और चमत्कारी उपाय व्यक्ति के जीवन में रुके हुए कार्यों को पूरा करने, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और परिवार में सुख-शांति बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं.

तुलसी के पौधे को नियमित रूप से पानी देना, उसकी देखभाल करना और इसके पास शुभ वस्तुएं रखना न केवल आध्यात्मिक रूप से लाभकारी है, बल्कि घर के वास्तु और परिवार की समृद्धि के लिए भी बेहद जरूरी माना गया है. इसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धन, सुख, स्वास्थ्य और सफलता प्राप्त कर सकता है. आइए जानते हैं घर में तुलसी के पौधे के पास कौन सी चीजें रखना शुभ होता है.

1. तुलसी के पास शालिग्राम रखें: शालिग्राम को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है. तुलसी के पास शालिग्राम रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. इससे अटके हुए काम पूरे होने की संभावना बढ़ती है. यह उपाय विशेष रूप से व्यापार, नौकरी और घर में सौभाग्य बढ़ाने के लिए प्रभावशाली माना जाता है.

2. तुलसी के पौधे में हल्दी रखें: हल्दी का प्रयोग वास्तु और धर्म शास्त्र में अत्यंत शुभ माना गया है. तुलसी के पौधे के पास हल्दी रखने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है. इससे घर में सकारात्मक वातावरण बनता है. साथ ही, यह उपाय व्यक्ति के धन और संपत्ति को बढ़ाने में मदद करता है.

Advertisement

3. तुलसी के पौधे में कच्चा दूध अर्पित करें: तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाने से पौधा और घर दोनों पवित्र बनते हैं. यह उपाय न केवल सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी लाता है. साथ ही रुके हुए काम समय पर पूरे होने में मदद मिलती है.

4. तुलसी के पास गोमती चक्र रखें: गोमती चक्र को वास्तु शास्त्र में शुभ और शक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है. तुलसी के पास गोमती चक्र रखने से घर में धन, सौभाग्य और समृद्धि आती है. यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें आर्थिक या कार्यक्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो.

---- समाप्त ----