Vastu Tips: पैसों की कमी दूर करने के लिए करें ये काम, धन-दौलत से घर भर देंगी मां लक्ष्मी

Vastu Tips: हर कोई चाहता है कि उसके घर में कभी भी आर्थिक तंगी ना आए. लेकिन, कई बार कड़ी मेहनत के बावजूद घर में पैसा नहीं टिकता है. ऐसी मान्यता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा बहुत हद तक घर की आर्थिक स्थिति पर असर डालती है. हिंदू धर्म में इसके लिए कुछ साधारण उपाय भी बताए गए हैं. इन खास उपायों के जरिए मां लक्ष्मी की कृपा घर में बनी रहती है. ये उपाय हमारे जीवन और घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं. जानते हैं उन उपायों के बारे में.

केले के पेड़ की पूजा: हिंदू धर्म में केले का पेड़ पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है. इसलिए, केले के पेड़ की पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है. केले के पेड़ को नियमित रूप से जल देने और उसकी पूजा करने से धन की देवी प्रसन्न होती हैं, इससे घर में धन और खुशहाली बनी रहती है.

शाम के समय दीपक जलाएं: हर शाम घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है. यह घर में शांति, सुख और समृद्धि का संकेत देता है. दीपक के प्रकाश से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको धन वृद्धि का आशीर्वाद देती हैं.

तुलसी पूजन: तुलसी जी लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती हैं. इसलिए तुलसी की नियमित पूजा और देखभाल से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है. घर में धन बढ़ोतरी के लिए रोज सुबह- शाम में तुलसी जी को अर्घ्य दें, इनके सामने घी का दीपक जलाएं.

घर को साफ रखें: मां लक्ष्मी उसी घर को पंसद करती हैं जो साफ -सुथरा हो. घर में अव्यवस्था और गंदगी होने पर धन की देवी रूठ जाती हैं. इसलिए, रोजाना सफाई और वस्तुओं का व्यवस्थित होना आवश्यक है.

सूर्य को जल दें: सूर्य देव को जल अर्पित करना ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है. हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है. यह उपाय घर में धन, स्वास्थ्य और सफलता लाने में मदद करता है. बता दें कि सूर्य को जल अर्पित करना मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सरल और प्रभावकारी तरीका है.

