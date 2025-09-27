scorecardresearch
 

Feedback

Vastu Tips: घर में आ सकती है आर्थिक समस्या, तुलसी के पास भूलकर भी न रखें ये चीजें

Vastu Tips: तुलसी का पौधा सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह घर की समृद्धि और शांति से भी जुड़ा हुआ माना जाता है. कहा जाता है कि तुलसी की सही देखभाल से घर में सौभाग्य बढ़ता है.

Advertisement
X
तुलसी के पास न रखें ये चीजें (Photo: AI Generated)
तुलसी के पास न रखें ये चीजें (Photo: AI Generated)

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र केअनुसार, घर में तुलसी का पौधा होना बेहद शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा हर विपत्ति से घर और उसमें रहने वाले लोगों की रक्षा करता है. हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है. तुलसी को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा आती है. लोग नियमित रूप से इसकी पूजा भी करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर तुलसी की ठीक से देखभाल कि जाए तो जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है. तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको तुलसी के पौधे के पास नहीं रखना चाहिए. 

1. तुलसी को शिवलिंग से रखें दूर

वास्तुशास्त्र को अनुसार, जहां तुलसी रखी हो, वहां शिवलिंग नहीं रखना चाहिए. कई लोग तुलसी के गमले में शिवलिंग रख देते हैं. उसके बाद वहीं तुलसी और शिवलिंग की एक साथ पूजा करते हैं. एक पौराणिक कथा के मुताबिक, भगवान शिव ने तुलसी माता के पति का वध किया था, जिसके फलस्वरूप न तो शिव पूजन में तुलसी काम में लेते है और न ही शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

money plant
घर की इस दिशा में लगाएं मनीप्लांट, पैसों से भर जाएंगी जेब 
vastu tips for kitchen
रसोई से तुरंत बाहर कर दें ये चीजें, वरना हमेशा रहेंगे कंगाल 
Vastu Tips
घर की इस दिशा में दीपक जलाना माना जाता है अशुभ, रूठ सकती है लक्ष्मी 
Vastu Dosh
वास्तु दोष के इन संकेतों को न करें अनदेखा, वरना बढ़ जाएंगी दिक्कतें 
Vastu tips for money (Representative Image/Unsplash)
अमीर लोग घर की उत्तर दिशा में रखते हैं ये 4 चीजें, कोसों दूर रहती है गरीबी 

2. तुलसी के साथ गणेश जी का पूजन न करें

वास्तुशास्त्र के अनुसार, तुलसी के साथ गणेशजी का पूजन नहीं करना चाहिए. एक कथा के अनुसार, एक बार गणेशजी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव ये कह कर ठुकरा दिया था कि वो ब्रह्मचारी हैं. ये सुनकर तुलसी ने नाराज होकर उन्हें दो विवाह का श्राप दे दिया था. इसके बाद गणेश जी ने भी तुलसी को एक राक्षस से विवाह का श्राप दे दिया. इसलिए, गणेश पूजन में भी तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है.

Advertisement

3. तुलसी के पास जूते चप्पल न रखें

वास्तु के मुताबिक, तुलसी को जूते चप्पलों के पास नहीं रखना चाहिए. इससे तुलसी अपवित्र हो जाती है. दरअसल, तुलसी में लक्ष्मी जी का वास होता है. ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है. और घर में कंगाली आने की संभावना बन जाती है.

4. झाडू न रखें पास

शास्त्रों के मुताबिक, तुलसी के पौधे के पास भूलकर भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए. इसकी यह वजह है कि झाड़ू का उपयोग घर की गंदगी साफ करने के लिए किया जाता है. ऐसे में तुलसी के पास कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए. ऐसा करने से घर में दरिद्रता आने लगती है और व्यक्ति कई परेशानियों से घिर जाता है. तुलसी के पास झाड़ू रखने से तुलसी जी का अपमान होता है.

5. तुलसी के पास न लगाएं कांटेदार पौधें

वास्तु के मुताबिक, तुलसी के पास भूलकर भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए. इसकी वजह है कि इससे घर में गरीबी आने की संभावना होती है. साथ ही घर में लड़ाई झगड़े भी बढ़ जाते हैं. आप चाहें तो गुलाब का पौधा रख सकते हैं, लेकिन दूरी बनाकर. क्योंकि गुलाब का पौधा भी कांटेदार ही होता है. 

6. कुछ खास दिन नहीं तोड़ने चाहिए तुलसी के पत्ते

Advertisement

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए. ये दिन हैं एकादशी, रविवार और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण. इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है. अगर तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल न हो, तो उन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए. ऐसा करने से तुलसी का अपमान होता है.  

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement