Plant Vastu: घर में भूलकर भी नहीं लगाएं ये पौधे, बन सकते हैं दुर्भाग्य का कारण

Plant Vastu: वास्तु शास्त्र में पौधों का विशेष महत्व बताया गया है. लेकिन पौधों को लगाते समय दिशा का सही ध्यान रखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है पौधों का चयन, क्योंकि वास्तु के मुताबिक कुछ पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं.

घर में भूलकर भी ना लगाएं ये पौधे (Photo: AI Generated)
घर में भूलकर भी ना लगाएं ये पौधे (Photo: AI Generated)

वास्तु शास्त्र में पौधों को केवल घर की सजावट का हिस्सा नहीं माना जाता, बल्कि ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी होते हैं. कुछ पौधे घर में खुशहाली, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आते हैं, वहीं कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. ऐसे पौधे घर में अशांति या तनाव की वजह बन सकते हैं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन से पौधे घर के लिए शुभ हैं और कौन से पौधे घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं. 

कांटेदार पौधा

कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस, थॉर्नी गुलाब वास्तु के अनुसार घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं. इससे घर में तनाव और अनबन  पैदा हो सकती है. खासकर सोने के कमरे, बैठक या मुख्य दरवाजे के पास इन पौधों को रखना शुभ नहीं माना जाता. इन पौधों को केवल घर के बाहर या बगीचे में ही लगाएं.

बोनसाई पौधे- वास्तु शास्त्र के अनुसार बोनसाई पौधों को कभी भी कमरे में नहीं लगाना चाहिए. ऐसा करने से आर्थिक तंगी आती है.  मान्यता है कि कमरे में बोनसाई का पौधा रखने से मानसिक तनाव, रिश्तों में दूरी और जीवन में रुकावटें बढ़ सकती हैं. इसलिए घर के मुख्य कमरे में बोनसाई लगाने से बचना चाहिए. इसे हमेशा बगीचे या आंगन में ही लगाए. 

इमली का पेड़- इमली का पेड़ आकार में बड़ा और घना होता है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक इसे घर के नजदीक लगाने से बचने की सलाह दी गई है , क्योंकि इमली के पेड़ घर की ऊर्जा में रुकावट डालते हैं. इसके कारण परिवार में अनबन, अशांति और तनाव बढ़ सकता है.  

मेहंदी का पौधा- मेहंदी का पौधा भी वास्तु शास्त्र में घर के लिए शुभ नहीं माना जाता. खासकर उत्तर या पूर्व दिशा में मेहंदी का पौधा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है. इसके कारण घर में मानसिक अस्थिरता, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं. इसलिए मेहंदी का पौधा घर के अंदर न लगाना ही बेहतर होता है.

सूखे या मुरझाए पौधे- सूखे या मुरझाए पौधे वास्तु के अनुसार घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं. ये पौधे न केवल घर की सुंदरता को कम करते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकते हैं. अगर कोई पौधा मुरझा गया है या उसकी पत्तियां सूख गई हैं, तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए. घर में हमेशा ताजगी और हरियाली बनाए रखना शुभ माना जाता है. 

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाने के लिए कुछ पौधे बहुत शुभ माने जाते हैं. जानते हैं उनके बारे में

तुलसी का पौधा -  तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. इसे मुख्य दरवाजे के सामने या घर के उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है.

मनी प्लांट- मनी प्लांट को समृद्धि, धन और खुशहाली लाने वाला पौधा माना जाता है. इसे घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा माना जाता है.

गेंदा- गेंदा का फूल न केवल घर की शोभा बढ़ाता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है. इसे मुख्य प्रवेश द्वार, पूजा स्थान या आंगन में लगाना शुभ माना जाता है. 

---- समाप्त ----
