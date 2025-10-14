scorecardresearch
 

Tirgrahi Yog 2025: दिवाली पर बनने जा रहा त्रिग्रही योग, खुलेगा इन राशियों के भाग्य का पिटारा

Tirgrahi Yog 2025: इस बार दिवाली के मौके पर खास त्रिग्रही योग बनने वाला है. इसके बनने से तीन राशियों पर बेहद शुभ प्रभाव पड़ने वाला है. इन राशियों को नौकरी, व्यापार, शिक्षा के अलावा सभी मोर्चों पर फायदा ही फायदा होगा. जानते हैं वो तीन राशियां कौन सी हैं.

दिवाली पर बन रहा खास त्रिग्रही योग (Photo: Pexels)
दिवाली पर बन रहा खास त्रिग्रही योग (Photo: Pexels)

इस साल 20 अक्टूबर को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा. इस बार की दिवाली बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इस दिवाली पर त्रिग्रही योग बन रहा है. त्रिग्रही योग तब बनता है जब तीन प्रमुख ग्रह एक ही राशि में मिलते हैं. इस बार ग्रहों के राजा सूर्य, व्यापार के कारक बुध और ग्रहों के सेनापति मंगल तुला राशि में एक साथ गोचर करेंगे. इस विशेष योग के कारण कई राशियों की किस्मत चमक सकती है. आइए जानते हैं किन राशियों पर इस शुभ संयोग का सबसे अच्छा प्रभाव पड़ेगा. 

तुला राशि: तुला राशि वालों के लग्न भाव में यह योग बनने वाला है. इस शुभ योग के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. आप अपने फैसलों में और भी दृढ़ता महसूस करेंगे. जीवन में चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएंगे. लंबे समय से रुके हुए काम अब पूरे होंगे, जिससे मन में संतोष और खुशी का अनुभव होगा. यदि आप अविवाहित हैं, तो शादी के योग बन रहे हैं. सेहत भी अच्छी रहेगी. साथ ही, लंबी यात्राओं या नए अनुभवों के अवसर भी आपके लिए खुलेंगे.

मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए यह योग बेहद शुभ साबित होगा. इस शुभ योग के प्रभाव से आपके पिता या घर के बुजुर्गों के साथ संबंध और भी मजबूत होंगे. उनका सहयोग और मार्गदर्शन आपके जीवन में नई ऊर्जा और संतुलन लेकर आएगा. यह योग विशेष रूप से आपके कर्म भाव में बन रहा है, जिसका असर आपके करियर और पेशेवर जीवन पर सीधा पड़ेगा. 

धनु राशि: यदि आप व्यवसाय या कारोबार में लगे हैं, तो तरक्की और सफलता के नए अवसर सामने आएंगे. पुराने प्रोजेक्ट जो लंबे समय से रुके हुए थे, अब पूरे हो सकते हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह समय परीक्षा में सफलता  का संकेत देता है. 

इस शुभ योग का प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र और लाभ स्थान पर बन रहा है, जिसका सीधा असर आपकी आय और वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा. आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे . लंबे समय से रुका पैसा वापस मिल सकता है. 

