Surya Shukra Yuti 2025: करवा चौथ पर होगी सूर्य-शुक्र की युति, इन राशियों को होगा धनलाभ

Surya Shukra Yuti 2025: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और सूर्य दोनों ही ग्रह बहुत खास माने जाते हैं. जब ये दोनों ग्रह गोचर करते हैं और या कोई शुभ युति बनाते हैं तो उसका प्रभाव लोगों पर भी पड़ता है. दरअसल, आज कन्या राशि में शुक्र-सूर्य की युति से शुक्रादित्य योग का निर्माण होने जा रहा है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि 10 अक्टूबर यानी आज करवा चौथ का त्योहार भी मनाया जा रहा है, जिसके संयोग से शुक्र-सूर्य की युति ओर ज्यादा प्रभावशाली बन जाएगी. ज्योतिषियों की मानें तो, करवा चौथ पर शुक्र-सूर्य की यह युति पूरे 100 साल बाद होने जा रही है. तो चलिए जानते हैं कि करवा चौथ पर बनने जा रही शुक्र-सूर्य की युति से किन राशियों को फायदा होगा.

1. सिंह

सूर्य शुक्र की युति से सिंह राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम मिलेगा. आपके काम की कार्यक्षेत्र में सराहना होगी. बिजनेस करने वालों को नए अवसर और पार्टनरशिप मिल सकती है. प्रेम और पारिवारिक जीवन में सुखद बदलाव आएंगे.

2. कन्या

कन्या राशि वालों के लिए यह युति आर्थिक समृद्धि और निजी संबंधों में सुधार लाएगी. पुराने निवेश से लाभ मिलेगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे. नौकरी या व्यवसाय में मेहनत का परिणाम दिखेगा. प्रेम जीवन में तालमेल बढ़ेगा. पारिवारिक माहौल सुखमय रहेगा.

3. वृश्चिक

वृ्श्चिक राशि के लिए यह समय करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा लेकर आ रहा है. नौकरीपेशा लोग नई जिम्मेदारी संभालेंगे. प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं. यात्रा के योग बन रहे हैं, जो पेशेवर जीवन के लिए फायदेमंद होगी.

कैसे बन रही है करवा चौथ पर सूर्य-शुक्र की युति?

दरअसल, 9 अक्टूबर को शुक्र ने कन्या राशि में प्रवेश कर लिया है, जहां पहले से ही सूर्यदेव विराजमान हैं. कन्या राशि में सूर्य शुक्र के एक साथ आने से शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होने जा रहा है. ज्योतिष शास्त्र में यह योग बहुत ही शुभ राजयोग माना जाता है जो व्यक्ति के जीवन में सुंदरता, आकर्षण, कलात्मकता, शक्ति, अधिकार और धन-संपत्ति में वृद्धि लाता है. यह करियर में उन्नति, मान-सम्मान और आर्थिक समृद्धि के अवसर पैदा करता है.

