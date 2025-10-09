scorecardresearch
 

Feedback

Surya Rashi Parivartan 2025: दिवाली से पहले होगा सूर्य का राशि परिवर्तन, इन राशियों का चमकेगा भाग्य

Surya Rashi Parivartan 2025: सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलता है और इसका असर हमारी जिंदगी पर सीधा पड़ता है. आत्मविश्वास, सम्मान और करियर में तरक्की के लिए सूर्यदेव बेहद अहम भूमिका निभाते हैं. इस बार सूर्य के राशि परिवर्तन से कुछ राशियों के लिए नए मार्ग खुलने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

Advertisement
X
दिवाली से पहले होगा सूर्य का गोचर (Photo: ITG)
दिवाली से पहले होगा सूर्य का गोचर (Photo: ITG)

Surya Rashi Parivartan 2025: इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि को दिवाली मनाया जाता है. इस दिन लक्ष्मी पूजन का विधान बताया गया है. वहीं, ज्योतिषियों के अनुसार, इस बार की दिवाली ग्रह और नक्षत्रों के नजरिए से बहुत ही खास मानी जा रही है. दरअसल, दिवाली से ठीक 3 दिन पहले 17 अक्टूबर को सूर्य देव तुला राशि में दोपहर 1 बजकर 36 मिनट पर प्रवेश करेंगे.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, जो हर किसी के जीवन को प्रभावित करते हैं. सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, सफलता और राजसत्ता का कारक माना जाता है. माना जाता है कि सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति को साहस, नेतृत्व क्षमता और सम्मान मिलता है, और यह सरकारी नौकरी व स्थायी पदों से भी जुड़ा है. चलिए जानते हैं कि दिवाली से पहले होने वाले सूर्य के राशि परिवर्तन से किन राशियों को फायदा होगा. 

1. कर्क

सम्बंधित ख़बरें

Karwa Chauth 2025
करवा चौथ पर धनवर्षा! कुंभ सहित इन 5 राशियों के लोग हो सकते हैं अमीर 
Dhanteras 2025
धनतेरस पर कुंभ राशि वाले खरीदें ये शुभ चीज, धनधान्य में 13 गुना होगी वृद्धि 
Diwali 2025
दिवाली तक खरीदारी के 10 शुभ मुहूर्त, धनतेरस सहित ये दिन होंगे खास 
karva chauth mahurat timings
Karwa Chauth 2025: जानें पूजा व चंद्रोदय का समय 
radha maa on premanand
क्या राधा रानी को 'मां' कहना उचित है? Premanand बोले...  

सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए सफलता की नई राहें खोलने वाला है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे. रुके हुए प्रमोशन के योग बन सकते हैं. आर्थिक रूप से भी लाभ के संकेत हैं. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी.

Advertisement

2. कन्या

कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. जिन कामों को लेकर आप लंबे समय से असमंजस में थे, उनमें अब स्पष्टता आएगी. करियर में बदलाव चाहने वालों को नई दिशा मिलेगी. अगर बिजनेस करते हैं तो किसी बड़े निवेश का लाभ मिल सकता है. हालांकि खर्चो पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

3. तुला  

तुला राशि के जातकों को सूर्य की कृपा से आर्थिक मजबूती मिलेगी. पुराने निवेश से फायदा हो सकता है. नौकरी में बॉस से सराहना मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. पारिवारिक मामलों में आपकी राय को अहमियत मिलेगी. नए संपर्क आपके करियर में आगे मदद करेंगे. भाग्य आपके साथ रहेगा. रुके हुए काम पूरे होंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement