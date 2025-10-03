Surya Gochar 2025: सूर्य का 1 साल बाद तुला राशि में गोचर, इन 3 राशियों के आने वाले हैं अच्छे दिन

Surya Gochar 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशि में पूरे एक साल बाद वापसी कर रहे हैं. सूर्य का यह गोचर धनतेरस से ठीक एक दिन पहले होने जा रहा है. फिलहाल सूर्य कन्या राशि में विराजमान हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि तुला राशि में आने के बाद सूर्य तीन राशि के जातकों पर विशेष कृपा बरसाएंगे. त्योहार के मौसम में सूर्य का तुला राशि में गोचर तीन राशि वालों को शुभ परिणाम दे सकता है. इन राशि के जातकों को करियर, आर्थिक और सेहत के मोर्चे पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. आइए इन लकी राशियों के बारे में जानते हैं.

कर्क राशि- तुला राशि में सूर्य के एंट्री करते ही कर्क राशि के जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होंगे. यह गोचर कर्क राशि के जातकों को आर्थिक मोर्चे पर लाभ देने वाला है. आपको अचानक धनधान्य की प्राप्ति हो सकती है. सफलता के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा. रुके हुए कार्यों में गति आएगी. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों में विशेष रुचि रहेगी. इस दौरान लंबी यात्राएं आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं. भाई-बहन के साथ संबंध मजबूत होंगे.

तुला राशि- तुला राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर उत्तम माना जा रहा है. भूमि, भवन और वाहन के मामलों में लाभ मिलेगा. रुपए-पैसे के मामलों में लाभ होगा. प्रॉपर्टी में निवेश या सोने-चांदी की खरीदारी का अवसर मिल सकता है. सूर्य के तुला राशि में रहने तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. कहीं से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. जीवनसाथी के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा. माता की सेहत में सुधार आएगा. किसी पुराने रोग से छुटकारा मिल सकता है.

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए भी सूर्य का यह गोचर खुशियों की सौगात लेकर आने वाला है. करियर व्यापार में उन्नति के अवसर मिलने वाले हैं. परिवार में खुशियां बनी रहेंगी. व्यापारी वर्ग के लोगों का मुनाफा बढ़ेगा. नौकरीपेशा जातकों का भी प्रमोशन-इन्क्रीमेंट हो सकता है. आपको मनचाहा ट्रांसफर भी मिल सकता है. जो लोग विदेश में पढ़ने या बसने का सपना देख रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. कुल मिलाकर यह अवधि आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है.

