Shukra Nakshatra Parivartan 2025: आज शुक्र करेंगे राहु के नक्षत्र में प्रवेश, इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Shukra Nakshatra Parivartan 2025: वैदिक ज्योतिष में शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही शुभ माना जाता है. माना जाता है शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन जातक को आर्थिक जीवन में लाभ कराता है. दरअसल, आज शुक्र का आज नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है.

शुक्र आज मघा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं (Photo: ITG)
Shukra Nakshatra Parivartan 2025: 15 सितंबर यानी आज शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है. शुक्र आज अश्लेषा नक्षत्र से मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है. ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को शुक्र को सांसारिक सुख, प्रेम, विलासिता, सौंदर्य, धन, ऐश्वर्य, विवाह, कला, संगीत और भोग-विलास का कारक ग्रह माना जाता है. 

यह ग्रह जीवन में भौतिक सुख-सुविधाएं प्रदान करता है और प्रेम संबंधों में मधुरता लाता है, जबकि कुंडली में इसकी स्थिति के कमजोर होने से व्यक्ति को आर्थिक और भौतिक सुखों में कमी का सामना करना पड़ सकता है. ज्योतिषियों की मानें तो, जितना महत्वपूर्ण शुक्र का राशि परिवर्तन होता है, उतना ही महत्वपूर्ण शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन कहलाता है. तो चलिए जानते हैं कि शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन किन राशियों के लिए लकी रहेगा.

1. मेष

मेष राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही खास माना जा रहा है. सैलरी में इजाफा होने का संयोग बन रहा है. साथ ही, किसी नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं. कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है और शुभ समाचार भी मिल सकता है. बिजनेस में तरक्की और ऊंचाइयां प्राप्त होंगी. इसके अलावा, मेष राशि वालों के लिए यह समय काफी शुभ-लाभकारी माना जा रहा है.

2. तुला

तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन फायदेमंद माना जा रहा है. हर क्षेत्र में शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको पद-प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है. दांपत्य जीवन में खुशहाल रहेगा. आर्थिक स्थिति लाभकारी रहेगी. कार्यक्षेत्र में सीनियर और सहकर्मियों का साथ प्राप्त होगा और उनकी इस मदद से भविष्य में लाभ होगा.  

3. कुंभ

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा माना जा रहा है. परिवार से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी. जीवन में सकारात्मकता प्रवेश करेगी. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. आपकी वाणी से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे. साथ ही, नए लोगों से भी मुलाकात होगी. जिनका शादी नहीं हो रही है, उनका विवाह भी तय हो सकता है. 

